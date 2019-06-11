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Başkan Tuncel, Atburgazlılara verdiği sözü tuttu

Söke’ye bağlı Atburgazı Mahallesi ile Yuvaca Mahallesi arasında kalan yolda Söke Belediyesi tarafından temizlik ve genişletme çalışması yapıldı.

11 Haziran 2019 Salı 12:34
Başkan Tuncel, Atburgazlılara verdiği sözü tuttu

Söke’ye bağlı Atburgazı Mahallesi ile Yuvaca Mahallesi arasında kalan yolda Söke Belediyesi tarafından temizlik ve genişletme çalışması yapıldı.


Atburgazı ve Yuvaca Mahallesi arasındaki bağlantı yolu oldukça yoğun olarak kullanılıyor. Mahalle sakinlerinin yanında yolcu otobüs ve minibüsleri tarafından da kullanılan bağlantı yolunun kenarlarında bulunan bitkiler ve toprak yığınlarının araç geçişlerini zorlaştırması, trafik tehlikesi yaratması vatandaşları oldukça rahatsız ediyordu. Seçim öncesi yolun temizlemesi ve genişletilmesi talebi vatandaşlarca Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’e iletildi. Başkan Tuncel seçim öncesi verdiği bu sözünü unutmadı. Verdiği talimatla Söke Belediyesi saha ekipleri harekete geçti. Kepçe ile yol kenarındaki satıh temizliği yapılırken, temizlik yapılan alana atılan temel malzeme ile yol trafiğe elverişli hale getirildi.



Yapılan çalışmadan dolayı mahalle sakinleri memnuniyetlerini dile getirirken, Atburgazı Mahalle Muhtarı Abdürrahim Arslan; “Söke Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Uzun zamandır bu yolda çalışma yapılmasını bekliyorduk. Başkanımızdan istedik. Ekipler temizlik çalışması ve yol kenarlarının düzeltilmesi çalışmasını yaptı. Bu dönem Levent Tuncel’le daha güzel işler olacağına inanıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:34
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