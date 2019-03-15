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Başkan Tuna’dan miting gibi kahvehane toplantısı

AK Parti Cumayeri Belediye Başkan Adayı Recep Tuna’nın yaptığı ilk kahvehane toplantısı adeta mitinge dönüştü.

15 Mart 2019 Cuma 12:10
Başkan Tuna’dan miting gibi kahvehane toplantısı

AK Parti Cumayeri Belediye Başkan Adayı Recep Tuna’nın yaptığı ilk kahvehane toplantısı adeta mitinge dönüştü. Çok sayıda vatandaşın katıldığı toplantıda Tuna projelerini Yaka Mahallesi sakinlerine anlattı.


AK Parti Cumayeri Belediye Başkan Adayı Recep Tuna ilk kahvehane toplantısını Yaka Mahallesi’nde gerçekleştirdi.Başkan Tuna’nın kahvehane toplantısına İlçe Başkanı Necdet Keleş, Belediye Meclis Üyesi Adayları, il Genel Meclis Üyesi adayları da eşlik etti. Toplantıda ilk konuşmayı İlçe Başkanı Necdet Keleş Belediye Meclis Üyesi ve İl Genel Meclis üyesi adaylarını tanıtarak başladı. Keleş’in ardından söz alan Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna 5 yıllık görev süresi boyunca yaptığı çalışmaları anlattı.


"Burası benim mahallem" diyerek sözlerine başlayan Başkan Tuna; "Burası benim mahallem. Cumayeri’nin tamamına hizmet etmek için göreve geldim.Hizmetten uzak kalan mahalleme hizmetleri çalışma arkadaşlarımızla birlikte getirdik.Harama el uzatmadan, bu milletin malına dokunmadan ve dokundurmadan hizmet ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Sözün Özü, Tuna Sözü diyoruz. Bu söz kolay söylenen bir söz değil. 2014 yılında verdiğimiz tüm vaatleri yerine getirdik. Bu sözleri yerine getiren bir belediye başkanı olarak karşınızdayım. Bundan sonraki sözlerimi de Tuna sözü olarak veriyorum. 2014’te 17 projemiz vardı. Birçoğu o dönemde yapacağımıza inanmadı ama tüm vaatlerimizi yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz" dedi.


Tuna’nın sözleri sık sık tezahüratlar ile kesildi. Programın sonunda fotoğraf çektirmek için sıraya giren çok sayıda vatandaşa teşekkür eden Tuna "Bilmeyerek isteyerek kalbini kırdığımız insanlar olabilir. İnsanız, Allah insanları affediyor, insanlar da birbirini affetmeli" diyerek toplantıyı noktaladı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:10
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