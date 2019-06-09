Başkan Tugay ‘Bilge Çınarlar’ ile buluştu

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 60 yaş ve üzeri Karşıyakalılara sosyal hizmetler sunan Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezini ziyaret etti. Üyeler ile sohbet edip, istek ve önerilerini dinleyen Başkan Tugay, yoğun talep nedeniyle benzer bir merkez daha açmayı planladıklarını söyledi.

Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezini ziyaret eden Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, belediyemizin en iyi hizmet veren tesislerinden bir tanesi. Çalışma arkadaşlarımıza emekleri için çok teşekkür ediyorum. En önemli problemimiz ise yoğunluk. Bu nedenle ikinci bir merkezin açılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Üyelerimizin talepleri doğrultusunda hizmetlerimizi daha da iyileştireceğiz” dedi. Başkan Tugay’ı ilgiyle karşılayan üyeler de merkezde sunulan olanaklardan memnuniyet duyduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Yaz döneminde de açık

2018-2019 kurs sezonunu nisan ayında renkli etkinliklerle kapatan Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi; kuaför, psikolojik danışmanlık ve kütüphane gibi çeşitli olanakları ile yaz döneminde de üyelerini ağırlamaya devam edecek. Mavişehir Caher Dudayev Bulvarı üzerinde yer alan ve 60 yaş üzeri Karşıyakalıların üye olabildiği merkeze 369 06 87 numaralı telefondan ulaşılabiliniyor.