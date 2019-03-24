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Başkan Toru özel çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla özel çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

24 Mart 2019 Pazar 15:13
Başkan Toru özel çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla özel çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.


Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde down sendromlu çocuklar ve aileleriyle buluştu. Konya Down Sendromlular Derneği işbirliği ile düzenlenen programda, özel çocuklar ve aileleriyle ‘Meram Millet Bahçesinde’ buluşan ve çocukların bu özel gününü kutlayan Başkan Fatma Toru, etkinlikler öncesinde her bir çocuk, ailesi ve öğretmenleriyle ayrı ayrı ilgilenerek sohbet etti.


Öğretmenlerinden ve ailelerden çocuklar hakkında bilgi alan Başkan Toru, down sendromlu çocukların etkinliklerine de eşlik etti. Çocukların, bu buluşma sebebiyle yaşadığı büyük mutlulukla birlikte etkinlik tam anlamıyla bir karnaval havasına büründü. Öğretmenleri ve anne - babalarıyla yaptıkları kuklalarla eğlenen çocukların yüzlerinin boyanmasıyla kutlamada renkli anlar oluştu. Öğretmenleriyle dans eden çocuklar Başkan Fatma Toru ile de hatıra fotoğrafı çektirdi. Gençlik Merkezi panosunu da boyayan çocuklar,etkinliğin sonunda çim kızağı heyecanı da yaşadı. Özel çocukların aileleri bu özel günden dolayı Başkan Fatma Toru’ya teşekkür etti.



“Onlar hayatımıza +1 değer katan insanlar”


Down sendromunun bir hastalık değil bir farklılık ve farkındalık olduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Hayat bu farklılıklarla güzel. Onlar eksik değil hatta bir kromozom fazladır. Onlar bir insanı kıramaz, üzemez, zarar vermezler. Kötü düşünceleri, kötü hasletleri hatta kötü rüyaları bile yoktur. Bu sadece meleklerde olabilecek hasletleri taşıyanlar mı eksik? Yoksa diğer insanlar mı? Bunu iyi düşünmek ve hatta daha güzel bir dünya için onlardan dersler almak zorundayız. Onlar hayatımıza +1 değer katıyorlar. Hepimiz bunun farkındayız. Onların hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelenin fazlasını yapmak hepimizin boynunun borcu” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:13
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