0553 313 94 23

Başkan Toltar veda etti

Dilovası Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ali Toltar başkanlığında yapıldı.

07 Mart 2019 Perşembe 11:37
Başkan Toltar veda etti

Dilovası Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ali Toltar başkanlığında yapıldı.

 

Mart ayı meclis toplantısı önceki gün Dilovası Belediyesi Toplantı Salonunda saat 11.00’de başladı. Toplantı, bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanması ve yoklama ile başladı. Meclis gündemi öncesi veda konuşması yapan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "Bugün son meclisi gerçekleştiriyoruz. Sizlerle birlikte 2014 yılında göreve geldikten sonra hep birlikte ilçemize güzel hizmetler yapabilmek için çalıştık. 5 yıl hızlı bir şekilde geçti ve sona geldik. Bu 5 yılda çok önemli dönemler yaşadık. Ülkemiz ve ilçemizin kaderini belirleyen 5 seçim ve çok önemli bir hain darbe girişimi yaşadık. Tüm bunlara rağmen hep birlikte yine ilçemizin geleceği için çalıştık. Eksiklerimiz hatalarımız oldu ama bizim tek gayemiz ilçemize en iyi hizmeti yapabilmekti. Bu 5 yıllık görev süresi boyunca ben hepinizden memnun oldum. Ben hakkımız helal ediyorum. Sizlerinde haklarını helal etmenizi istiyorum. Bizden sonra gelecek olan yeni arkadaşlara da başarılar diliyorum" dedi.

 

Başkan Toltar, konuşmasının ardından gündem maddelerine geçti. Gündemi oluşturan 7 gündem maddesi oy birliği ile kabul edilirken, belediye işçilerine enflasyon oranında zam yapılması talebi, meclis üyelerinin oyları ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Mart ayı ikinci oturumda gündeme yeniden gelecek.

 

Başkan Toltar, meclis toplantısı sonunda birlikte görev yaptığı meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim etti. Meclis üyelerine tek tek plaketlerini veren Başkan Toltar, bundan sonraki hayatlarında kendilerine başarılar diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA Editör Masası'na konuk oldu
    1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA..
    2. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı..
    3. Anadolu Üniversitesi’nde kazı ve..
    4. Gülten İmamoğlu’ndan ’Tohum’ sergisi
    5. Tepebağ ve çevresi tepeden tırnağa..
    6. İZMEK’in küçük misafir kursiyerleri
    7. Konyaaltı Belediyesi ITB Berlin..
    8. KO-MEK’te ‘’Güçlü kadının imzası var’’
    9. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı,..
    10. Bahar operasyonu başladı! 'Çakallara..
    11. İlber Ortaylı’dan hayata dair bir..
    12. Sigara ölüm riskini 3 kat arttırıyor
    13. “Üretimin bütün halkalarını..
    14. Anaokulu öğrencileri itfaiyeyi gezdi
    15. Baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri..
    16. Yapı Kredi, kadın çalışan ve yönetici..
    17. Ahmet Kural'ın yargılanmasına başlandı
    18. Bakan Çavuşoğlu: İzmir’e getirdiğim..
    19. Malatya'da deterjan kutularına..
    20. Vali Köşger; “Kadınımız çabaları ve..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak