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Başkan Tokur’dan döner sermaye açıklaması

Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Nejdet İrfan Tokur, sağlık çalışanlarının aldığı döner sermaye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

21 Şubat 2019 Perşembe 18:17
Başkan Tokur’dan döner sermaye açıklaması

Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Nejdet İrfan Tokur, sağlık çalışanlarının aldığı döner sermaye ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Tokur, hasta, muayene, ameliyat ile tetkik ve tedavilerde sürekli bir artış yaşandığını, çalışanın iş yükü sağlık hizmetlerini bile etkileyecek bir noktada iken çalışanların aldığı döner sermayelerin sürekli düştüğünü vurguladı.



Tokur, “Çalışan kazanacak mantığı ile reklamı yapılan döner sermayelerin, artık çalışanlarla hiçbir ilgilisi kalmamıştır.Nerede bir açık veya eksik varsa bunu çalışanın döner sermayesi ile kapatılmaya çalışıldığı rahatsız edici bir durum yaşanmaktadır.Sorun adeta bir yara halini almıştır. Performansa dayalı döner sermaye sisteminin acilen yeniden düzenlenmesi gerektiğini defalarca dile getirdik. Bakanlıktan sistemin köklü bir şekilde değiştirilmesini istedik. Çalışanların sistemin merkezine alınmasını talep ettik.Sağlık Bakanlığı yetkilileri de yaptığımız görüşmelerde bu konuda yönetmelik çalışması yaptıklarını ifade etmişlerdi.Fakat aradan aylar geçmesine rağmen hala bu konuda somut bir adım atılmamıştır.Çalışanların artık sabrı kalmamıştır. Çünkü her hastaneden döner sermaye ek ödemeleri ile ilgili olarak çalışanların feryadı yükselmektedir.


Performansa dayalı döner sermaye ek ödemeleri neredeyse sıfırlanmıştır. Çalışanlar sabit ek ödemeye mahkum edilmişlerdir.Ekonomisini döner sermayesini de hesaba katarak yapan sağlık çalışanları mağdur olmuşlardır. 10 yıl önceki ücretlerin bile mumla arandığı bir sistem artık çökmüştür.Acil çözüm gereklidir.Döner sermayede kaybolup giden çalışanın emeği, alın teridir. İstenen de lütuf veya ekstra değil, sadece çalışanın hakkıdır.Bu hak teslim edilmelidir.Türk Sağlık-Sen olarak buradan Sağlık Bakanlığına sesleniyor, çalışanın döner sermayesini yok etmek yerine adaletin sağlandığı ve emekliliğe yansıtıldığı bir düzeni sağlayın diyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 18:17
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