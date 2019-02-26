0553 313 94 23

Başkan Tok’tan doğalgaz müjdesi

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Anadolu Mahallesi’nde doğalgaz çalışmalarının bu hafta içinde başlayacağının müjdesini verdi.

26 Şubat 2019 Salı 13:16
Başkan Tok’tan doğalgaz müjdesi

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Anadolu Mahallesi’nde doğalgaz çalışmalarının bu hafta içinde başlayacağının müjdesini verdi.


2013 yılından bu yana Bakanlar Kurulu kararı ile riskli bölge olarak belirlenen mahallelere doğalgaz hizmeti verilemiyordu. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların uzun yıllardır yaşadığı en büyük sıkıntı olarak devam eden doğalgaz sorunu Başkan Tok’un girişimleri ile çözüme kavuşuyor.



İlk kazı 3 gün sonra yapılıyor


SAMGAZ ile yapılan görüşmeler neticesinde doğal gaz altyapısı sağlanarak bölgede yaşayan vatandaşları doğal gaz ile buluşturacak çalışmalarda ilk kazı üç gün sonrayapılacak. İlkadım Belediyesi ve SAMGAZ ekiplerinin planlı ve koordineli çalışmaları ile yapılacak kazılarla Anadolu Mahallesi’nin tüm sokakları doğalgaza kavuşacak.



“Anadolu Mahallesi’nde doğalgaz sorunu biz çözdük”


Verdiklerisözleri tek tek yerine getirdiklerini söyleyen Başkan Tok, “Belediyemiz yetkisi dışında kanunlarla bazı mahallelerimizde doğalgaz ile ilgili mağduriyetler yaşanmaktaydı. Uzun bir çabadan sonra çalışmalarımızın meyvelerini toplamaya başlıyoruz. Girişimlerimiz, uzun uğraşlarımız, çabamız ve gayretlerimizle verdiğimiz sözleri birbir yerine getiriyoruz. Anadolu mahallemizin doğalgaz sorununu çözdük. Bu hafta belediyemiz ve SAMGAZ ekipleri koordineli ve planlı bir şekilde doğalgaz kazı çalışmalarına birkaç gün içinde başlayacak. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:16
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turkcell, blockchain çözümlerini tanıttı
    1. Turkcell, blockchain çözümlerini..
    2. Kediye tekme davasında karar çıkmadı
    3. Gürsel Baran’dan "İstihdam..
    4. Nesibe Aydın fırsat eşitliği sağlıyor
    5. Vatandaşlardan Başkan Erdoğan'a doğum..
    6. Açığa alınan üsteğmen Sivas'ta..
    7. Manisa BBSK yarıştan kopmak istemiyor
    8. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    9. En önemli hap: Huzur
    10. İşte samimi anlarıyla Başkan Erdoğan!
    11. Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları..
    12. İşte neştersiz güzelliğin sırrı
    13. FETÖ sanığından ‘katalog evliliği’..
    14. "Nadir Hastalıklar Ağı" kuruldu
    15. Çetin: "Tüm inançlara saygılı ve eşit..
    16. CHP’ye Bodrum şok
    17. Baba ocağına dönüş hızlandı
    18. Alan “5 yıl bizlere vekalet verin ”
    19. Suriyeli çocuklar için yardım kampanyası
    20. 2019 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç..
    21. CHP'li Saruhan'ın Bodrum Belediyesi..
    22. Suriyeli muhaliflerden Rukban Kampı..
    23. Hilmi Güler: "Fındığa sahip çıkacağız"
    24. Nijeryalılar seçim sonuçlarını bekliyor
    25. Turkcell'den Barselona'da "Blockchain"..
    26. AB'nin demokrasi ve idam ikiyüzlülüğü
    27. Şıktaşlı’dan ‘Suda yüzde 40 indirim’..
    28. Başkan Yılmaz, Kaymakam Karaca’yı..
    29. E.Yeni Malatyaspor kupada yarı finali..
    30. Zihni Şahin: “Sevgiyle birlikte..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti