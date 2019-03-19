Başkan Tok: “Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır”

İlkadım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok, “20 yılda ilçemizde yapılamayan hizmetleri 5 yılda biz yaptık. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır” dedi.

Kıran Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı dev bir mitinge dönüştü. Açılışta konuşan AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, Cumhur İttifakı ruhunun milli birlik ve beraberliği güçlendirdiğini söyledi.

MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, Cumhur İttifakı’nın safının sıkı tutulması ve milletin arasına nifak sokanlara fırsat vermemeleri gerektiğini dile getirdi.

“20 yılda ilçemizde yapılamayan hizmetleri 5 yılda biz yaptık”

Belediye olarak 5 yılda 255 milyonluk yatırım yaparak hem gönülleri hem ilçeyi imar ettiklerini ifade eden Başkan Tok, “Son beş yılda rekor sayıda hizmetler ve yatırımlar yaptık. Yaptıklarımız ortada. Allah’a çok şükür, sizlere ne vaat ettiysek, vaatlerimizden daha fazlasını yaptık. Toplumumuzun her kesiminin faydalanacağı projeleri hayata geçirdik. 20 yılda ilçemizde yapılamayan hizmetleri 5 yılda biz yaptık. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Sizlerle birlikte büyüttüğümüz hizmet sevdamızla, Allah’ın izniyle daha nice büyük başarıların altına birlikte imza atacağız” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, bir adı zillet diğer adı illet birlikteliğine milletin feraseti ile sandıkta en güzel şekilde ders verileceğini aktardı.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Cumhur İttifakı adaylarının tüm ilçelerde başarı sağlayacağını kaydetti.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, bir yanda milli duruş sergileyen Cumhur İttifakı olduğunu, diğer yanda ise bölücü örgütün güdümündeki parti ile hareket eden illet ve zillet ittifakının olduğunu söyledi.

“Samsun şahlanışa geçecek”

Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, 31 Mart’tan sonra Samsun’un şahlanışa geçeceğini belirterek, “Eski havalanına, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Bölge Adliye ve Kültür Sarayı gelecek. Kıran ve Çatalarmut Mahalleleri şahlanacak” şeklinde konuştu.

“Cumhur İttifakı Türkiye’nin ana omurgasıdır”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise Cumhur İttifakı’nın ezan dinmez, bayrak inmez, vatan bölünmez ittifakı olduğuna dikkat çekerek, “Bu ittifakın tohumu 15 Temmuz’da atıldı. 7 Ağustos’ta perçinlendi. Cumhurbaşkanlığı Sistemi Anayasası ile resmileşti. Cumhur İttifakı Türkiye’nin ana omurgasıdır. Bu güçlü Cumhur İttifakı ruhu ile yolumuza emin adımlarla yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kıran Mahallesi’nde gerçekleşen dev mitinge ayrıca, eski AK Parti Milletvekilleri Musa Uzunkaya, Cemal Yılmaz Demir, AK Parti ve MHP teşkilatları ile çok sayıda vatandaş katıldı.