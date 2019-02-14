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Başkan Tok: “MEMGE gurur kaynağımız”

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Türkiye’nin en prestijli kurslarından biri haline gelen MEMGE Kursu kursiyerleri ile bir araya geldi.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:46
Başkan Tok: “MEMGE gurur kaynağımız”

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Türkiye’nin en prestijli kurslarından biri haline gelen MEMGE Kursu kursiyerleri ile bir araya geldi.


İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsun Lokantacılar, Tatlıcılar, Pastacılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Balcı, MEMGE eğitmenleri ve kursiyerleri ile bir araya geldi. İstihdama sağladığı katkı ve kaliteli eğitimi ile hızla büyüyen ve yüksek istihdam kazandırma oranı ile her geçen gün talebin arttığı Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor (MEMGE) 5. dönem kursunu sürdürürken bir yandan da kişisel gelişim kursları ile bir okul hüviyeti kazanıyor. Kursun açılışından itibaren desteğini hiç eksik etmeyerek büyük bir önem veren Başkan Tok, “Büyük bir başarı yakalayarak ülke genelinde örnek bir kurs haline gelen MEMGE Kursumuzun genç kursiyerleri ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum” dedi.



“İstihdam için her zaman varız”


Gençlerin eğitim, spor ve meslek hayatlarında başarıyı yakalayabilmeleri için her türlü çalışmaya destek verdiklerini ve vereceklerini belirten Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Bugün bu güzel buluşmada genç kursiyerlerimizin mutluluklarını gözlerinde görüyor ve tarifsiz bir mutluluk duyuyorum. İsmail Balcı başkanımız ile bu yola çıktığımızda kursumuzun başarı yakalayacağını biliyorduk ancak hem İsmail Balcı’nın hem de eğitmenlerimizin çabası ile beklentilerin çok üstünde bir başarı yakaladık. Bugün MEMGE Kursundan mezun olan kursiyerlerimiz sadece şehrimizde değil Türkiye’nin her yerinde iş bulabilecek başarıda bir eğitim alıyorlar. Bu başarı ve özveri için emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim” şeklinde konuştu.



MEMGE istihdam lider


Kursiyerlerle sohbet eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “MEMGE Kursumuz istihdamın yanı sıra kalifiye eleman yetiştirme açısından büyük bir eksiği tamamlıyor. Samsun’da hızla gelişen hizmet sektöründe kaliteli hizmeti yakalamak adına kalifiye eleman açığını kapatmak büyük bir öneme sahip. İşte bu kursta da proje ortaklarımızla birlikte yakaladığımız başarı geçtiğimiz yıllarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca da en iyi Avrupa Birliği projesi ödülüne layık görüldü. Bu da demek oluyor ki burada harcadığımız emek ve caba boşa gitmiyor. Kursumuzdan mezun olan gençlerimiz yüzde 80’leri geçen bir istihdam oranı ile hayata atılıyor MEMGE gurur kaynağımız oluyor. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor kursiyerlerimize de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



Balcı: “En büyük destekçimiz başkanımız Erdoğan Tok”


İsmail Balcı ise, “İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok’un destekleri ile bu yola ilk çıktığımızda kursumuzu hayata geçirebileceğimiz bir mekan bile yoktu. Ancak sonrasında birlikte el ele vererek ve Başkanımızın bitmeyen destekleri ile bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödüllü ve 5. Dönem kursunu tamamlayan bir kurs haline geldik. Mesleki eğitimde 350’den fazla mezun verirken bir yandan da Hijyen Eğitimi Kursumuzdan 1250, Girişimcilik Kursumuzdan da 550 mezun verdik. Artık sadece bir kurs değil bir okul haline gelen kursumuzun her zaman maddi ve manevi destekçisi olan İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok’a kursiyerlerimiz adına teşekkür eder seçim süresince çalışmalarında başarılar dilerim” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:46
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