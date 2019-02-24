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Başkan Tok: "Hepimizin ortak paydası Samsunspor"

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsunsporlu Aileler Platformu ile bir araya geldi.

24 Şubat 2019 Pazar 17:03
Başkan Tok: "Hepimizin ortak paydası Samsunspor"

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsunsporlu Aileler Platformu ile bir araya geldi.


Samsunspor İnegölspor maçı öncesi, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, Samsunsporlu Aileler Platformu Başkanı Cüneyt Şenkal, İlkadım Belediyesi Meclis Üyeleri, Meclis Üyesi Adayları ve birçok Samsunsporlu vatandaşların katıldığı buluşmada Başkan Erdoğan Tok, "Samsunspor sevdasını tam da bir maç gününde Samsunsporlu Aileler Platformu üyeleri ile birlikte yaşamaktan mutluluk duydum" dedi.



Tok: "Şehir Samsunsporla seviniyor"


Samsunspor’un şehrin markası olduğunu belirten Başkan Tok, "Şehir Samsunsporla seviniyor, Samsunsporla üzülüyor. Samsunspor bizim için büyük bir sevda. Kırmızı ve beyaz renklerini gönlümüze yazdık. Samsunsporla hüzünleniyor ve mutlu oluyoruz. İyi günde kötü günde, yense de yenilse de bir sevdadır Samsunspor. Bu sevdayı tam da bir maç gününde Samsunsporlu Aileler Platformu üyeleri ile birlikte yaşadık. Hepimizin ortak paydası, şehrimizin markası Samsunsporumuza gönül vermiş aileler ile İlkadım’ın büyük ailesini oluşturduğumuz buluşmada bunu çok iyi görüyoruz. Samsunspor bizlere samimi bir aile ortamını oluşturuyor. Bizleri böylesine sıcak bir ortamda ağırlayan ve desteklerini gösteren platform üyelerimize teşekkür ediyor, futbolcularımıza ve maç boyunca heyecanı ve coşkusu dinmeyen taraftarımıza canı gönülden muhabbet ve teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 17:03
  1. doğa

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