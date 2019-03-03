Başkan Tok: “Gençliğe yaptığımız yatırımların meyvesini, onların mutlu olmasından alıyoruz”

Derebahçe Sosyal Tesislerinde 555 gençle bir araya gelen Cumhur İttifakı AK Parti Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Eğitime ve gençliğe yaptığımız yatırımların meyvesini, çocuklarımızın başarılarıyla mutlu olmasıyla alıyoruz” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Derebahçe Sosyal Tesislerinde 55 gençle bir araya geldi. Burada gençlerle sohbet eden Tok, gençlerin ülkenin en önemli dinamiği olduğunu söyledi.

Programda İlkadım Belediyesi İlkadım Etüt ve Eğitim Merkezlerinde (İLKEM) 4. sınıftan 8 sınıfa kadar eğitim gören ve LGS - YKS öğrencilerini temsilen konuşan İpek Güldaş ve Müberra Çolak, “Başkanımız Erdoğan Tok’un bizlerin üzerine çok emeği var, bizlerde başkanımız Erdoğan Tok gibi insanlara faydalı bireyler olmak istiyoruz” diye konuştular.

“Eğitime ve gençliğe yaptığımız yatırımların meyvesini, çocuklarımızın başarılarıyla mutlu olmasıyla alıyoruz”

Her dönemde gençleri çok önemsediğinin altını çizen Erdoğan Tok, “Eğitime ve gençliğe yaptığımız yatırımların meyvesini, çocuklarımızın başarılarıyla mutlu olmasıyla alıyoruz. İlkem Eğitim Kurslarımız 3 Farklı şube ile hizmet veriyor. İlk olarak Unkapanı’nda da açılan İLKEM, çıraklık dönemimizde bugün ortaya koyduğumuz başarı ile ustalık eseri olarak kendini gösterdi. Bin beş yüz gencimiz buradan üniversiteli oldu. 31 Mart’tan sonra inşallah ustalık dönemiz ile 3 Şube sayımızı 6’ya çıkararak 6 Farklı mahallemizde, binlerce gencimize hizmet vermek üzere hazırlanıyoruz. 2014 ile 2019 yılları arasında 3.680 öğrenciye Hizmet verdik. Türkiye’de ilk ve tek Eğitimin tüm kademelerinde hizmet veren tek Eğitim Kursu olmanın mutluluğunu İLKEM le yaşıyoruz. İlkokul, Ortaokul, Lise, Üniversite ve KPSS kursları ile YKS/Üniversite Hazırlık ve LGS/Liseye Giriş Sınavına Hazırlık Kursunda şuan 580 öğrencimiz hizmet alıyor. İLKEMDE eğitim alan bu gençlerimizi çok güzel yerlerde görüyoruz. Ben lise, üniversite yıllarımızda aktif siyasetin içinde yer aldım. Biz gençlerimize desteği gençlik yıllarımızdan itibaren Milli Gençlik Vakfı ile başladık. İlimizde Milli Gençlik Vakfı‘nın 10 yıl süreyle başkanlığını yaptım. Gençlik yıllarımda siyasette etkin rol alarak İlkadım ve Samsun’a hizmet ettim ve etmeye devam ediyorum. Her dönemimde gençliği çok önemsedim. Öğrenciler için gençler için çok gayret sarf ettim. Şimdi de İlkadım Belediye Başkanı olarak halkımıza hizmet etmeye devam ediyorum” şeklinde konuştu.

Gençlere tavsiyelerde bulunan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ise şunları söyledi:

“Bizler bugünün siyasetçileriyiz. Yarın hayatınızda aklınızda olmayan bir yerlerde sizlerde olabilirsiniz. Erdoğan Bey ‘Ben gençlik yıllarımda sizin gibi Üniversiteye giden öğrencileri barınma, yiyecek problemlerini çözebilmek için vakıf hizmetleri yaptım’ dedi. Erdoğan Tok Bey vakıfcılığı niye yaptı biliyor musunuz gençler. O gün ekonomi çok kötüydü. O gün ülkenin herhangi bir ilinden Samsun’a gelip eğitim alacak gençlerimizin kalacağı barınacağı ya da güvenilir ortamın olacağı bir mekân ve yer yoktu. O gün gençlerin yetişmesini kendisine görev edinen insanlar bir vakıf buldular. Samsun’da da Erdoğan Tok Bey başkanlığını ve bende onun yardımcılığını yaptım. Biz öyle zor günlerde bu öğrencilerimize yardımcı olmaya çalıştık. Şimdi siyaset yaparak ilçemize şehrimize ve ülkemize hizmet etmek için çalışıyoruz.”

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya ayrıca AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, İlkadım Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Murat Yalçınkaya, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Süleyman Demirtaş, İlkadım Belediyesi Spor Koordinatörü Üzeyir Kodan,İlkadım Eğitim Kurumları Koordinatörü İdris Yüce, İLKEM öğretmen ve idarecileri ile birlikte üniversiteye hazırlık öğrencileri, ilk defa oy kullanacak genç seçmenler ve İLKEM eğitim kurumlarında eğitim gören toplamda 555 genç katıldı.