Başkan Togar: "Vatandaşlarımızın her anında yanındayız"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Tekkeköy Belediyesi aile mantığı çerçevesinde ilçe halkının mutluluklarını ve hüzünlerini paylaşmaya devam ediyor. Başkan Togar’ın göreve gelmesiyle ilçe tarihinde ilk defa uygulamaya konulan cenaze hizmetleriyle vatandaşların acılarını hafifletmeye çalışan Tekkeköy Belediyesi fark yaratmayı sürdürüyor.

"İlçemizde daha önceki yıllarda cenaze hizmetleriyle ilgili bir faaliyet yoktu"

Başkan Togar, vatandaşın sadece mutlu gününde değil acılı günlerinde de yanlarında olarak acılarını hafifleten ve ilçede ilk defa göreve gelmesiyle uygulamaya konulan cenaze hizmetleri çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tekkeköy halkında büyük takdir gören Tekkeköy Belediyesi Cenaze Hizmetleri çalışmalarının farklı bir önem arz ettiğini belirten Başkan Togar, “İlçemizde daha önceki yıllarda cenaze hizmetleriyle ilgili bir faaliyet yoktu. Bizler de yakınını kaybeden ailelerin yani cenaze sahiplerinin üzüntülü günlerinde yaslarını yaşamaktan başka hiçbir şey düşünmemeleri için cenaze ile ilgili ne gerekirse onların bir aile ferdi olarak hepsini ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

"Vatandaşımızın en acılı gününde yanlarında bulunarak acılarını bir nebze de olsa azaltıyoruz"

İnsanların hayatında en acı gününün yakınını kaybettiği gün olduğuna vurgu yapan Başkan Togar, “İnsanoğlu için bu fani dünyadaki en acı duygu yakınını, canının bir parçasını kaybetmek geliyor. Bu acıya bir de cenaze için yapılması gereken işler eklenince, sıkıntılı durumlar yaşanabiliyor. Cenaze sahibi ailelerimiz mevsim şartlarında evlerin yetersiz kalması nedeniyle zor durumda kalabiliyordu. Bizler de gördüğümüz tüm detayları ortaya koyarak cenaze hizmetlerimizle vatandaşımızın zor gününde yanındayız. Baş sağlığı dilekleri için cenaze yakınlarına misafir olan vatandaşlarımızı Tekkeköy Belediyesi olarak bizler ağırlıyoruz. Böylelikle vatandaşımızın en acılı gününde yanlarında bulunarak acılarını bir nebze de olsa azaltmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

"Vatandaşımızın yanında olarak acısını hafifleten hizmetler ortaya koyduk"

Yakınını kaybeden aile fertlerinin cenaze ile ilgili taziyeleri kabulün dışında farklı konularla uğraşmaması için uğraştıklarını kaydeden Başkan Togar, “Biz büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin fertleri olarak yakınını kaybeden kişinin sadece cenazesinin acısını yaşasın, ikramla, masayla, sandalyeyle, yerle uğraşmasın, bunların tamamını biz Tekkeköy Belediyesi olarak üstlenelim diyerek yola çıktık. Vatandaşımızın yanında olarak acısını hafifleten hizmetler ortaya koyduk. Daha önceki dönemlerde böyle bir uygulama yoktu. Hatta cenaze nakil aracı bile yoktu. Bizler göreve gelmemizle birlikte cenaze taşıma ve yıkama aracı, soğutmalı tabut, yaz ve kış şartları için kurulan taziye çadırları, çeşitliikramların yanı sıra şehir dışında yapılacak definler için cenaze nakil araçlarımızı tahsis ediyoruz. Yine şehir dışında ve şehir içinde yapılacak definler için araçlarımızı görevlendiriyoruz. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.