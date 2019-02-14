0553 313 94 23

Başkan Togar: "Vatandaşlarımızın her anında yanındayız"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:39
Başkan Togar: "Vatandaşlarımızın her anında yanındayız"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.


Tekkeköy Belediyesi aile mantığı çerçevesinde ilçe halkının mutluluklarını ve hüzünlerini paylaşmaya devam ediyor. Başkan Togar’ın göreve gelmesiyle ilçe tarihinde ilk defa uygulamaya konulan cenaze hizmetleriyle vatandaşların acılarını hafifletmeye çalışan Tekkeköy Belediyesi fark yaratmayı sürdürüyor.



"İlçemizde daha önceki yıllarda cenaze hizmetleriyle ilgili bir faaliyet yoktu"


Başkan Togar, vatandaşın sadece mutlu gününde değil acılı günlerinde de yanlarında olarak acılarını hafifleten ve ilçede ilk defa göreve gelmesiyle uygulamaya konulan cenaze hizmetleri çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tekkeköy halkında büyük takdir gören Tekkeköy Belediyesi Cenaze Hizmetleri çalışmalarının farklı bir önem arz ettiğini belirten Başkan Togar, “İlçemizde daha önceki yıllarda cenaze hizmetleriyle ilgili bir faaliyet yoktu. Bizler de yakınını kaybeden ailelerin yani cenaze sahiplerinin üzüntülü günlerinde yaslarını yaşamaktan başka hiçbir şey düşünmemeleri için cenaze ile ilgili ne gerekirse onların bir aile ferdi olarak hepsini ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.



"Vatandaşımızın en acılı gününde yanlarında bulunarak acılarını bir nebze de olsa azaltıyoruz"


İnsanların hayatında en acı gününün yakınını kaybettiği gün olduğuna vurgu yapan Başkan Togar, “İnsanoğlu için bu fani dünyadaki en acı duygu yakınını, canının bir parçasını kaybetmek geliyor. Bu acıya bir de cenaze için yapılması gereken işler eklenince, sıkıntılı durumlar yaşanabiliyor. Cenaze sahibi ailelerimiz mevsim şartlarında evlerin yetersiz kalması nedeniyle zor durumda kalabiliyordu. Bizler de gördüğümüz tüm detayları ortaya koyarak cenaze hizmetlerimizle vatandaşımızın zor gününde yanındayız. Baş sağlığı dilekleri için cenaze yakınlarına misafir olan vatandaşlarımızı Tekkeköy Belediyesi olarak bizler ağırlıyoruz. Böylelikle vatandaşımızın en acılı gününde yanlarında bulunarak acılarını bir nebze de olsa azaltmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.



"Vatandaşımızın yanında olarak acısını hafifleten hizmetler ortaya koyduk"


Yakınını kaybeden aile fertlerinin cenaze ile ilgili taziyeleri kabulün dışında farklı konularla uğraşmaması için uğraştıklarını kaydeden Başkan Togar, “Biz büyük bir aileyiz. Bu büyük ailenin fertleri olarak yakınını kaybeden kişinin sadece cenazesinin acısını yaşasın, ikramla, masayla, sandalyeyle, yerle uğraşmasın, bunların tamamını biz Tekkeköy Belediyesi olarak üstlenelim diyerek yola çıktık. Vatandaşımızın yanında olarak acısını hafifleten hizmetler ortaya koyduk. Daha önceki dönemlerde böyle bir uygulama yoktu. Hatta cenaze nakil aracı bile yoktu. Bizler göreve gelmemizle birlikte cenaze taşıma ve yıkama aracı, soğutmalı tabut, yaz ve kış şartları için kurulan taziye çadırları, çeşitliikramların yanı sıra şehir dışında yapılacak definler için cenaze nakil araçlarımızı tahsis ediyoruz. Yine şehir dışında ve şehir içinde yapılacak definler için araçlarımızı görevlendiriyoruz. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muş’ta “Emeğe Kadın Eli” projesi
    1. Muş’ta “Emeğe Kadın Eli” projesi
    2. Kaşıkçı cinayetindeki çarpıcı detaylar..
    3. Zonguldak’ta trafik kazası: 1 yaralı
    4. Müze inşaatında duvar çöktü: 1 ölü, 6..
    5. Hamsik Çin'e transfer oldu
    6. TCMB döviz kurları
    7. TBMM Genel Kurulu
    8. "Türk futbolu bu düzen içinde..
    9. Caddeye bırakılan eroini polis fark..
    10. Denizlispor’da forma savaşı kızışıyor
    11. Interpol’ün aradığı 4 Rus vatandaşın..
    12. Van merkezli 8 ilde PKK/KCK..
    13. "Terör örgütlerinin eylem yapma..
    14. Ekrem İmamoğlu’ndan Sevgililer..
    15. Okuldan maskeli hırsızlık güvenlik..
    16. 50 yıl sonra Sevgililer Gününde..
    17. PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Roberto..
    18. Söğütspor Yeşilyurtspor’u 4’lük yaptı
    19. Kavak’ta Cumhur İttifakı’nın ‘50.yıl’..
    20. Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde..
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı