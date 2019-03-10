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Başkan Togar: "Osmanlı hamamı ile bölgemizdeki önemli kültürel, sosyal ve sağlık yönünden bir eksikliği daha gidermiş olacağız"

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan adayı Hasan Togar, içerisinde havuz, sauna, tuz odası, buhar odası, masaj odası ve şok havuzu bulunan Osmanlı hamamının ilçeye ve çevresine değer katacağını söyledi.

10 Mart 2019 Pazar 17:23
Başkan Togar: "Osmanlı hamamı ile bölgemizdeki önemli kültürel, sosyal ve sağlık yönünden bir eksikliği daha gidermiş olacağız"

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan adayı Hasan Togar, içerisinde havuz, sauna, tuz odası, buhar odası, masaj odası ve şok havuzu bulunan Osmanlı hamamının ilçeye ve çevresine değer katacağını söyledi.


Başkan Togar, devam eden çalışmaları incelemesinin ardından açılışına sayı günler kalan ve içerisinde havuz, sauna, tuz odası, buhar odası, masaj odası ve şok havuzu bulunan Osmanlı hamamında da incelemelerde bulundu. Tekkeköy 19 Mayıs Mahallesi’nde 5 bin 500 metrekarelik alan üzerinde Selçuklu ve Osmanlı mimarisi ile ilçeye yapılan Osmanlı hamamının açılış için hazırlandığını söyleyen Togar, Osmanlı hamamı hizmete girdiğinde Tekkeköy’e büyük değer kazandıracağına dikkati çekti. Söz verilen tüm projelerin bir bir tamamlanıp ilçe halkının hizmetine sunulduğunu belirten Başkan Togar, "Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Herkes konuşur bizler yapar ve hizmete sunarız. Bazılarının hayal bile edemeyeceği hizmetler, projeler bugün Tekkeköy halkı ile buluştu" dedi.



"Hamam ilçemizin değerine değer katacak"


Hamamın birçok yönden ilçeye ve çevresine değer katacağına dikkat çeken Başkan Togar, "Hamamımız sadece yıkanılan yer olarak görülmemeli. Burası aynı zamanda şifa kaynağı ve kültürel, sosyal paylaşımların yapılacağı, örf ve adetlerin yaşatılacağı yerlerdir. Bunların dışında yine yerli yabancı birçok insanın dikkatini çeken ve turizm yönünden büyük önem taşıyan yapılardır. Tekkeköy, Osmanlı ve Selçuklu izlerini taşıyan önemli bir yerleşimdir. Geçmişe baktığımızda Tekkeköy’ün ismini aldığı rivayet edilen Şehy Yusuf Zeynuddin Hazretleri’nin tekkesi etrafında hamam olduğu bilinmektedir. Yani yakın tarihe baktığımızda bundan 50–60 yıl öncesine kadar burada bir hamamımız varmış. O da zamanla yok oldu. Bugün burada yapılan hamamımız ile yıllar önce yok olan bir değeri tekrar ilçemize kazandırmış olacağız" diye konuştu.


Osmanlı hamamı hakkında bilgi veren Başkan Togar, "Hamamımız ilçemizin tam orta noktası sayılan, her yönden ulaşımın kolaylıkla sağlanabileceği 19 Mayıs Mahallemiz sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 5 bin 500 metrekarelik bir arsaya yapılıyor. Etrafında 4 bin 500 metrekare yeşil alanı bulunan ve Osmanlı mimarisi ve motifleriyle süslenerek yapılan hamamımızın yanına bir de 300 metrekarelik açık yüzme havuzu inşa edeceğiz. Hamam projemizin inşaat alanı bin 100 metrekare olup, karşısında 2 bin metrekare açık otopark yer alacak. Proje kapsamında hamamın içerisinde havuz, sauna, tuz odası, buhar odası, masaj odası ve şok havuzu başta olmak üzere birçok donatı da bulunuyor. İlçemizin en merkezi konumlu mahallesinde hayata geçireceğimiz Osmanlı hamamı ile bölgemizdeki önemli kültürel, sosyal ve sağlık yönünden bir eksikliği daha gidermiş olacağız. Hamamımızın yüzde 97’lik kısmını tamamladık. Ustalarımız bir an önce bitirilmesi için elinden geleni yapıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde hamamımızın çevre düzenlemesini de tamamlayarak hizmete açacağız" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:23
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