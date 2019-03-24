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Başkan Togar: "Biz her zaman sahalarda olduk"

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, "AK Parti ailesi her zaman sahada olan halkının kardeşinin mutluluğunu ve hüzünlerini paylaşan davası memleket meselesi olan büyük bir ailedir” dedi.

24 Mart 2019 Pazar 19:19
Başkan Togar: "Biz her zaman sahalarda olduk"

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, "AK Parti ailesi her zaman sahada olan halkının kardeşinin mutluluğunu ve hüzünlerini paylaşan davası memleket meselesi olan büyük bir ailedir” dedi.


Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, Gençlik Kolları Başkanı Sefa Anıl, Kadın Kolları Başkanı Melek Halil, Tekkeköy Belediyesi AK Parti meclis üyesi adayları, meclis üyeleri, önceki dönem ilçe başkanları, teşkilat ve mahalle başkanları ile bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Togar, "AK Parti davasına gönül veren ve bu yolda kendisini ortaya koyan yol arkadaşlarımızın güvenini bugüne kadar boşa çıkartmadık bundan sonra da aynı kararlılıkla, ilk günkü aşkla yolumuza devam edeceğiz. Gönül Belediyeciliği ışığında davası bir olan memleket sevdalısı kardeşlerimiz ile bu güzel kahvaltı programında bir araya geldik. Büyük AK Parti ailesinin fertleri olarak bugün hep birlikte ilçemizin geleceği için bir kez daha önemli mesajlar verdik. Davası için bu yolda bir olan biz olan kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Tekkeköy’ün beş yılda umulanın üstünde bir değişim yaşadığına vurgu yapan Togar, "Tekkeköy’ümüzü hep birlikte bugünlere taşıdık. Sizler mahallelerinizde bizim teşkilatımızın temel taşlarını oluşturdunuz. Her an sahada olduk ve de olmaya devam edeceğiz. Biz olduktan sonra üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir engel yoktur. Davamız bir, amacımız bir, yolumuz bir. 31 Mart gününe kadar bu birlikteliğimiz aynı şekilde devam edecek. Gönül belediyeciliği çerçevesinde ilçemizi birlikte yönettik birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde yine ilklerle ilçemiz örnek gösterilecek bir yerleşim olacak. Hastanesi, fakültesi, öğrenci yurtları, ile ilçemiz bambaşka bir boyuta taşınacak. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın kurulması talimatını verdiği kenevir tekstil fabrikası ile ilçemiz istihdam yönünden de birçok kişiye iş imkanı sağlayacak. Yani ilçemiz önümüzdeki beş yılda öğrencilerle dolup taşacak. Yine hastane ile 24 saat yaşam olan bir ilçe olacak. Kenevir tekstil fabrikası ile de bir çok kişiye iş imkanı sağlanacak. Bunların hepsi güçlü iktidar ile yerelin birlikteliği ile oluşacak. Hep birlikte Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü yerine getirerek ilçemizi yarınlara yine birlikte taşıyacağız" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 19:19
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