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Başkan Toçoğlu: “Sporun ve sporcunun yanında olduk”

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetimi, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nu ziyaret etti.

22 Mart 2019 Cuma 16:17
Başkan Toçoğlu: “Sporun ve sporcunun yanında olduk”

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetimi, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nu ziyaret etti.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba ve yönetimi ile AKOM’da bir araya geldi. Sakarya’da sporun ve sporcunun geleceğine katkı sağlayacak önemli yatırımları hizmete sunduklarını ifade eden Başkan Zeki Toçoğlu, sporun Sakarya’da daha da iyi noktalarda olacağını dile getirdi.



“Spora ve sporcuya destek”


Gerçekleşen ziyarette konuşan ASKF Başkanı Yaşar Zımba, “Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Başkanımız Zeki Toçoğlu’na teşekkür etmek, yeni yaşamında başarılar dilemek için ziyaret ettik. Spora ve sporcuya destekleri için minnettarız. Desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Başkan Toçoğlu’na bizlere göstermiş olduğu ilgi ve çaba için tüm spor camiası adına teşekkür ediyorum” dedi.



“Spora çeşitli yatırımlar”


Başkan Zeki Toçoğlu ise yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya katkılar sunduk. Amatör spora desteklerde bulunduk. Sporda tesisleşme için gereken adımları attık. Malzeme ve otobüs desteği sağladık. İlçelerimize sentetik sahalar inşa ettik. Sakaryaspor’un altyapı sorumluluğunu üstlendik. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’yle bisiklet sporuna yeni bir soluk getirdik” dedi.



“Tam uyum içerisinde”


Başkan Toçoğlu sözlerinin devamında, “Sporun ve sporcunun şehri Sakarya’da görev süremiz boyunca ASKF, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ve tüm spor camiamızla tam uyum içerisinde çalıştık. Genç kardeşlerimize sporu sevdirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Umuyoruz ki Sakarya’nın sporda yükselişi yeni dönemde de devam edecektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:17
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