Başkan Toçoğlu: Şehrin geleceğine katkı sağlamayı sürdüreceğiz

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Garnizon Komutanı Vekili Salih Üstündağ’ı ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 31 Mart seçimleri sonrasında görevi devredecek olması sebebiyle ziyaretlerini sürdürüyor. İlk olarak 7. Komando Tugay Komutanı Vekili Albay Salih Üstündağ’ı ziyaret eden Başkan Toçoğlu, başarı dileklerini ileterek görevlerinde kolaylıklar diledi. Başkan Zeki Toçoğlu, daha sonra Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’la bir araya geldi. Kısa süre önce Sakarya’ya atanan Vali Nayir ile uyum içerisinde çalıştıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, “31 Mart seçimlerinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devredecek olmamız dolayısıyla Valimiz Ahmet Hamdi Nayir’i ziyaret ettik. Kısa süre önce şehrimize atanan Valimiz ile uyum içerisinde çalıştık. Sakarya’nın geleceğine katkı sunacak çalışmalara beraberce imza attık. Hemşehrilerimiz için her işin en iyisi ve en güzelini arzuladık. İnşallah birlik ve beraberliğimizle şehrimizin geleceğine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.