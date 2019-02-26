0553 313 94 23

Başkan Toçoğlu: “Sakarya tarımına hizmet devam edecek”

Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu bir araya geldi.

26 Şubat 2019 Salı 16:13
Başkan Toçoğlu: “Sakarya tarımına hizmet devam edecek”

Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu bir araya geldi.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu’nu ağırladı. AKOM’da gerçekleştirilen toplantıya 14 İlçe Başkanı ve Ali Şener Bayraktar katıldı. Ali Şener Bayraktar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “14 ayrı ilçenin Ziraat Odalarıyla birlikte sizi ziyaret etmek istedik. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptığınız süre boyunca her zaman yanımızda oldunuz. Bizlere büyük destekler verdiniz. Ziraat Odalarına sunduğunuz destek için teşekkür ederiz” dedi.



“Hoş bir seda”


Başkan Zeki Toçoğlu ise yaptığı açıklamada, “Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hizmete başladığımız günden bugüne birlik ve beraberlik içerisinde Sakarya’ya hizmet ettik. İnşallah bundan sonra da Sakarya’ya ve Sakarya tarımına hizmet devam edecek. Bu konuda kuşkunuz olmasın. Allah işlerinizi kolaylaştırsın. Tüm çiftçi hemşehrilerime bol kazançlar diliyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır."
    1. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bekayı..
    2. KAYÜ’de “1. İş ve Kariyer Toplantısı”..
    3. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Allah’ın..
    4. Yaralı kadına yoldan geçen doktorlar..
    5. "Eğitim Teknolojileri" ile "Ebeveyn ve..
    6. Irak Sağlık Bakanlığı: "20 bine yakın..
    7. Turkcell ve Ulak Haberleşme'den iş..
    8. Turkcell ve ULAK Haberleşme’den yerli..
    9. Afyonkarahisar’da Vergi Haftası..
    10. Bahçeli’den flaş sözler: 31 Mart..
    11. Yeni kanser tedavisi araştırma amaçlı..
    12. Göreve başlayacak bekçilere..
    13. Öğrenciler KO-MEK mutfağında mancarlı..
    14. Zarif'ten "İstifam, Dışişleri..
    15. Sosyal girişimcilik eğitimleri sürüyor
    16. Gebze’de sokaklar onarılıyor
    17. May'den Brexit resti! Anlaşmasız..
    18. Bakan Albayrak Hocalı Şehitlerini andı
    19. Kocaeli’nin yeni müfreze binasının..
    20. Son anket sonuçları açıklandı! Ankara,..
    21. Tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24..
    22. Kasada para bulamayınca güvenlik..
    23. Kuşadası’nda çiftlik evine uyuşturucu..
    24. Mızrabın Sesi Ziya Taşkent’i büyüledi
    25. Namaztepe tırmanışı gerçekleştirildi
    26. Denizli’nin 2018 yılı göç..
    27. Papua Yeni Gine, 160 kişinin öldüğü..
    28. İstanbulspor'dan Ali Dere'ye yeni..
    29. Türk Eximbank'tan Londra'da yatırım..
    30. Genç, dolmuş ve taksi duraklarını..
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı