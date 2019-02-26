Başkan Toçoğlu: “Sakarya tarımına hizmet devam edecek”

Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu’nu ağırladı. AKOM’da gerçekleştirilen toplantıya 14 İlçe Başkanı ve Ali Şener Bayraktar katıldı. Ali Şener Bayraktar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “14 ayrı ilçenin Ziraat Odalarıyla birlikte sizi ziyaret etmek istedik. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptığınız süre boyunca her zaman yanımızda oldunuz. Bizlere büyük destekler verdiniz. Ziraat Odalarına sunduğunuz destek için teşekkür ederiz” dedi.

“Hoş bir seda”

Başkan Zeki Toçoğlu ise yaptığı açıklamada, “Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hizmete başladığımız günden bugüne birlik ve beraberlik içerisinde Sakarya’ya hizmet ettik. İnşallah bundan sonra da Sakarya’ya ve Sakarya tarımına hizmet devam edecek. Bu konuda kuşkunuz olmasın. Allah işlerinizi kolaylaştırsın. Tüm çiftçi hemşehrilerime bol kazançlar diliyorum” dedi.