Başkan Toçoğlu sağlık tıp bayramı programına katıldı

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen programa katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları kınadı.







Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Tunatan Tesisleri’nde düzenlenen buluşmada sağlık personeli ile bir araya geldi. Programa Vali Ahmet Hamdi Nayir, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Aydın Sarı, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, doktorlar ve çok sayıda davetli katıldı. Gecenin sonunda Vali Nayir, Başkan Toçoğlu’na hediye takdim etti.







Programda söz alan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Öğütlü yaptığı açıklamada, “Bireyin en değerli varlığı olan sağlığını korumak için gecesini gündüzüne katan hekimlerimize teşekkür ediyorum. Bütün sağlık personellerinin Tıp Bayramını kutluyorum. Amacı sadece insanı yaşatmak olan ve bugün aramızda olmayan şehit meslektaşlarımızı da saygıyla anıyorum. Başta sağlıkçılarımıza yönelik olmak üzere insanoğluna yakışmayan her türlü şiddet eylemini kınıyorum. Burada en büyük teşekkürü zor anlarımızda bize hep destek veren Sayın Zeki Toçoğlu’na etmek istiyorum. Mamografi cihazımız bozuldu hiç bekletmeden yenisini alıp bize hediye etti, öğrencilerimiz hastane sesli diye ders çalışamadı bize hemen sessiz bir yer tahsis ettiler ve daha sayamadığım birçok desteğiyle Sayın Başkanımız sağlığa ve sağlıkçılara verdiği değeri her zaman gösterdi” dedi.







Konuşmasında sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlayan Başkan Toçoğlu ise, "Her zaman ve her şartta amacı sadece insanı yaşatmak olan sağlık çalışanlarımız hep başımızın tacı olmuştur. Görev yaptığım süre boyunca tüm kamu kuruluşlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla güzel ilişkiler kurduğum gibi hekim camiasıyla da çok güzel ilişkiler kurduk. İnsan hayatı için bu kadar önemli olan bir kuruma her zaman hizmet etmekten gurur duydum. Son zamanlarda sizin gibi kutsal bir mesleği icra eden sağlık çalışanlarımıza karşı gerçekleştirilen çirkin saldırıları da kınıyorum. Bundan sonraki hayatınızda hepinize ailelerinizle birlikte uzun, sağlıklı ömürler diliyorum” diye konuştu.







Son olarak birliktelikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ahmet Hamdi Nayir de, “Böyle anlamlı günde siz değerli hekimlerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu belirterek Tıp Bayramınızı kutluyorum. Yürütülen faaliyetler içerisinde hedefi insan olan faaliyetler elbette ki çok önemli. Beşikten mezara kadar değil daha doğmamışken siz değerli sağlık çalışanlarına muhtaç olduğumuzu biliyoruz. Biliyoruz ve istiyoruz Tıp Bayramlarınız sizler için minnet ve hürmet ihtiyacının daha belirginleştiği, yaptığınız faaliyetlerin farkındalığının oluştuğu günler olsun. Ailelerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum” şeklinde konuştu.