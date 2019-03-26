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Başkan Toçoğlu: “Düzgün ve dürüst olmayı ilke edinin”

Prof.

26 Mart 2019 Salı 17:12
Başkan Toçoğlu: “Düzgün ve dürüst olmayı ilke edinin”

Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ve Uğur Okulları’na Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ziyarette bulundu.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ve Uğur Okulları’na ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu dile getiren Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mithat Şahin, “Başkan Toçoğlu’na okulumuza sunduğu destekler için teşekkür ediyoruz” derken; Uğur Okulları Müdürü Yavuz Müftüoğlu, ömrünün büyük bir kısmını Sakarya’ya hizmet için adayan Toçoğlu’na yeni hayatından başarılar diledi.


Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde TÜBİTAK 4006 Projesi ile ilgili öğrencilerin “1690 ve 1980 Darbelerinin Sonuçları” isimli projesi kapsamında soruları yanıtlayan Toçoğlu, Türkiye’de gerçekleştirilen darbelerin insanlar üzerindeki etkisinden bahsetti.



“Mücadele edin”


Uğur Okulları Kariyer Günleri etkinliğine katılan Başkan Toçoğlu öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Belediye Başkanlığı görevinin sona ereceği günlerde öğrencilerle bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan Toçoğlu, “20 yıldır belediye başkanlığı görevimi yerine getiriyorum. Eminim aranızda bizler gibi belediye başkanı olmak isteyen, başarılı bir mühendis, alanında uzman bir doktor ya da sınırları olmayan uzayda keşfe çıkmak isteyen astronot adayları var. Şunu bilmeniz gerekir ki bu hayatta tesadüf diye bir şey yoktur. Ama mücadele vardır. Bu şehrin içinde yaşayan 1 milyon insan yaşıyor fakat 1 tanesi Büyükşehir Belediye Başkanı oluyor. Hayallerinize ulaşmak için her zaman çok çalışmalı ve kendinizi diğerlerinden farklı kılmalısınız” dedi.



“Her durumda objektif olmak”


Toçoğlu sözlerinin devamında, “İleride yetişkin bireyler olduğunuz vakit hangi mesleği yapıyor olmanızın bir önemi olmaksızın düzgün ve dürüst olmayı ilke edinmelisiniz. Kendinizle alakalı meselelerde bile kritik durumlar içinde dahi olsanız objektif olup doğru karar vermeye gayret gösterin. Ben çalıştığım yerlerde her zaman işime odaklanmayı doğru iş yapmayı kendime düstur edinmiş biriyim. İnsanlara hizmet etmekten hiç bir zaman pişman olmadım. Önemli olan görevler içerisinde olduğunuz sürece işinizi en güzel şekilde yapmanız ve zamanınızı etkin bir şekilde değerlendirmenizdir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:12
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