Başkan Toçoğlu Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile 3. OSB Yönetimini makamında ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile 3. OSB Yönetimini makamında ağırladı.

Başkan Zeki Toçoğlu, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ve 3. OSB yönetimi ile bir araya geldi. Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şinasi Bayraktar ve yönetimi, 3. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Güneş ve yönetim kurulu üyeleri ile buluşan Başkan Toçoğlu, çalışmalarında başarılar diledi. Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile 3. OSB Yönetimini ağırlayan Başkan Toçoğlu, “Şehrimizin her alanda gelişimi ve dönüşümü için çalışmalar gerçekleştirdik. Sanayi kuruluşlarımızla, çiftçilerimiz ve üreticilerimize destekler sunduk. İnşallah Sakarya nitelikli ve zararsız sanayi ile büyüyecek, gelişim çıtası her zaman yükselmeye devam edecektir” dedi. Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, “Şehrimize 10 yıllık süreçte değer katan Büyükşehir Belediye Başkanımıza Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

31 Mart seçimleri sonrasında görevi devredecek olması sebebiyle gerçekleştirilen nezaket ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Toçoğlu, “Unutulmamalıdır ki şehrimizin gelişmişlik düzeyinin artması için yalnızca sanayiyle gelişmesi yetmez. Tarımda da aynı gelişmişliği göstermemiz gerekli. Sakarya sahip olduğu verimli toprakları ile bölgenin ve ülkemizin önemli tarım merkezlerinden bir tanesi. Görev süremiz boyunca şehrimizde her an üretmeye devam eden çiftçimize imkanlarımız dahilinde destek olduk” diye konuştu. Sanayinin önemine değinen Toçoğlu, “Göreve geldiğimizden beri 4 yeni OSB’nin kuruluşuna katkı sağladık. Sakarya önemli ulaşım aksları üzerinde bulunan bir şehir. Hemşerilerimizin ve çocuklarımızın istihdamı ve şehrin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yeni kurulan ve kurulacak olan OSB’lerimize altyapı ve proje anlamında destek olduk. Turizm, tarım ve sanayiyi bir arada yürütmeliyiz. Umuyoruz ki Sakarya nitelikli ve zararsız sanayiden yana olmaya devam edecek. Şehrimizin gelişim çıtası hep daha ileriye yükselecek” ifadelerini kullandı.