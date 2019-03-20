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Başkan Tiryaki: "OSTİM OSB’ye sanayi müzesi inşa edeceğiz"

Cumhur İttifakı Yenimahalle Başkan Adayı Veysel Tiryaki, "OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’ne Sanayi Müzesi inşa edeceğiz.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:35
Başkan Tiryaki: "OSTİM OSB’ye sanayi müzesi inşa edeceğiz"

Cumhur İttifakı Yenimahalle Başkan Adayı Veysel Tiryaki, "OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’ne Sanayi Müzesi inşa edeceğiz. Aynı zamanda İvedik ve Ostim OSB’ye, gelişmiş ülke standartlarında 2 meslek lisesi yapacağız" dedi.


Cumhur İttifakı Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, TBMM Eski Başkanı Cemil Çiçek, OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, sektörel kümelenmelerin başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Altındağ’a gerçekleştirdiği yatırımlar ile adından sıkça söz ettiren Veysel Tiryaki Yenimahalle’de sanayi bölgesinde hayata geçireceği yatırımlardan bahsetti. Yenimahalle’nin ekonomik anlamda büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Tiryaki ilçeyi ulusal ve uluslararası alanda önemli bir noktaya getireceklerini belirtti. Tiryaki, "Geçmişten günümüze sanayinin gelişimini gözler önüne sermek amacıyla OSTİM OSB’ye ulusal çapta Ankara’nın en gelişmiş Sanayi Müzesi’ni kurmayı hedefliyoruz. Sanayinin her dalından sergileyeceğimiz 15 bin objeyle Türkiye’de sanayileşmenin başlangıcı kabul edilen 1839 yılından günümüze sanayinin gelişimini gözler önüne sermeyi planlıyoruz. Sanayi Müzesi aynı zamanda müze alanı, sergi salonları, toplantı salonları ve kafe olacak şekilde de faaliyet gösterecek. Sanayinin geçmişini OSTİM’de sergileyeceğiz. Sanayicilerimizin, esnaflarımızın, çalışanlarımızın değerini bilen bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz. Yenimahalle, Ankara’nın en önemli sanayi ve üretim merkezlerinden bir tanesi. Sanayi bölgemizi uluslararası işlere imza atan bir bölgeye dönüştürecek tecrübeye sahibiz. Biz Yenimahalle’yi sanayi, teknoloji bilişim ve ticaret alanında sadece Ankara’da değil Türkiye’de de marka haline getirmek istiyoruz. Yenimahalle’de 6 lise inşa edeceğiz. Bu liselerin 2’sini İvedik ve OSTİM OSB’ye inşa edeceğiz. Çocuklarımıza, gençlerimize değer katacak liselerimiz, gelişmiş teknolojik alt yapıya, modern sınıflara, atölyelere ve laboratuvarlara ve spor salonlarına sahip olacak" ifadelerinde bulundu.


Ankara ve Yenimahalle için ehil adaylar gösterdiklerini vurgulayan Cemil Çiçek işte, "OSTİM marka bir yer. Yenimahalle’nin hizmete çok ihtiyacı var. En fazla hizmete ihtiyaç duyan ilçelerin başında Yenimahalle geliyor. Ankara ve Yenimahalle için ehil arkadaşları aday gösterdik. Orta öğretim öğrencileri, OSTİM’e getirilip yapılan üretim ve teknoloji gösterilmeli öz güvenlerine katkı sağlanmalı. OSTİM, Türkiye’nin övünmesi gereken bunu fazlasıyla hak eden bir merkez" diye belirtti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:35
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