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Başkan, temizlik işleri personeliyle aynı sofrada

Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ile bir araya gelerek sofralarına misafir oldu.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:26
Başkan, temizlik işleri personeliyle aynı sofrada

Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ile bir araya gelerek sofralarına misafir oldu.


Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, ilçenin temizliği için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerini ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Aydın Şaşmaz ile birlikte Subaşı Mahallesi 2. Nolu Şube’yi ziyaret eden Başkan Tezcan, burada ilçe genelinde Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından karşılandı. Daha sonra personellerin sofrasına konuk olan Başkan Tezcan, tüm masaları gezerek personellerin taleplerini dinledi.


Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Subaşı 2. No’lu Şubeyi ziyaretinde konuşan Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, temizlik işleri personellerinin ilçenin temizliği için gece-gündüz demeden çalıştığını ifade etti. Verdikleri bu yoğun emekten dolayı kendilerine teşekkürlerini ileten Başkan Tezcan, her zaman bir ve beraber olacaklarına vurgu yaptı.


Ziyaret, Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan’ın personellerin taleplerini dinlemesinin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:26
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