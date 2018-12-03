Başkan Tekintaş AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

Başkan Tekintaş, Anadolu Ajansı Ordu muhabiri Hayati Akçay'ı makamında ağırlayarak AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen Tekintaş, daha sonra haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" ve spor kategorisinde Veli Gürgah'ın "Gomis'in sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Oylamanın ardından fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Tekintaş, birbirinden özel fotoğraflar içerisinde hüzün ve sevincin yer aldığını belirtti.

Fotoğrafları çeken Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik eden Tekintaş, her fotoğrafta emek ve tecrübenin olduğunu söyledi.

Tekintaş, fotoğrafların çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Her fotoğrafı incelediğimizde hayatın gerçekleri olması noktasında büyük bir etkileyici tarafı var." diye konuştu.







