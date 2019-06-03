Başkan Tekin’in Ramazan Bayramı mesajı

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tekin yayımladığı mesajında “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif’i geride bırakarak milletçe, muhabbetle kucaklaştığımız bir bayrama daha kavuşmuş bulunuyoruz. Bayramlar, sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimiz için mükemmel bir vesile, eşsiz bir fırsattır. Bayramın, bilhassa İslam coğrafyasında, acı içinde, umutsuzluk içinde, gözyaşları içinde yaşamak durumunda olan kardeşlerimizin yaralarına merhem olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Bu vesileyle, Ramazan Bayramınızı en kalbi dileklerimle kutluyor; bu mübarek bayramın, bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum.Birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan bayramını, tüm halkımızın huzurlu bir şekilde geçirmesini temenni eder, sağlık mutluluk ve başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.