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Başkan Tekin’in “Babalar Günü” Mesajı.

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Babalar Gününü Yayımladığı bir mesaj ile kutladı.

16 Haziran 2019 Pazar 08:57
Başkan Tekin’in “Babalar Günü” Mesajı.

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Babalar Gününü Yayımladığı bir mesaj ile kutladı.


“Baba Çınar gibidir Meyve’si olmasa da gölgesi yeter” diyen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Babalarımız, ailesini bir arada tutmak, çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak ve de en önemlisi onlara iyi birer örnek olmak için her zaman dimdik ayakta durmaktadırlar. Disiplinli olmayı da merhametli davranmayı da öğrendiğimiz ancak hayatın tüm yüklerini omuzlarına yüklediğimiz babalarımızı ebediyete uğurlasak dahi her zaman gölgesini üzerimizde hissederiz. Onlar ki kendi ayaklarımızın üzerinde durasıya kadar bizleri destekleyen en değerli varlığımızdır. Bu duygularla şehit babaları başta olmak üzere tüm babaların en güzel gününü kutluyor, aileleri ile birlikte mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 08:57
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