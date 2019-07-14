0553 313 94 23

Başkan Tekin’in ’’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’’ Mesajı

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ’’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’’ dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

14 Temmuz 2019 Pazar 23:31
Başkan Tekin’in ’’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’’ Mesajı

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ’’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’’ dolayısı ile bir mesaj yayımladı.


Pazaryeri Belediye Başkan Zekiye Tekin, “15 Temmuz’un, millet iradesinin cesaret ve ferasetle tecelli ettiği, tarihimize altın harflerle yazılmış büyük demokrasi mücadelesinin adı ve 251 demokrasi şehidi verdiğimiz örnek bir kahramanlık destanıdır” diye vurguladı. Başkan Tekin mesajında, “Darbelerden çok çeken ve bir daha böyle bir deneyimi yaşamak istemeyen milletimiz, büyük bir sağduyu ve kararlılıkla 15 Temmuz 2016’daki girişimi engelleyerek bayrağına, iradesine, demokrasisine ve hepsinden önemlisi geleceğine sahip çıkmıştır. Bu direniş milli kimliğimizin birlik duygumuzun en önemli göstergesidir. Bu tür anti demokratik girişimlere ve terör örgütü yapılanmalarına karşı daha güçlü ve kararlı olan Yüce milletimiz, vatan perverliğini dünyaya örnek olacak şekilde sergilemiştir. Yüce milletimiz bu azim ve kararlılığı ile milli birliğine, beraberliğine ve değerlerine özenle, dikkatle içten sahip çıkmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ün “ Egemenlik Kayıtsız şartsız milletindir “ sözü bu kalkışmada önemini göstermiştir. Bu girişim bizim temel hak ve özgürlüğümüzü, bizi biz yapan değerleri elimizden almayı amaçlayan bir girişimdi. Bayrağımıza, ezanımıza, devlet, kurumlarımıza, meclisimize ve dolayısıyla millet iradesine yapılan bu teşebbüse karşı halkımız kahramanca ülkesini savunmuş ve canı pahasına iradesine sahip çıkmıştır. Türk halkı onurlu duruşunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu vesileyle demokrasiye sahip çıkan, egemenliğini korumak için canını veren 251 şehidimizi ve yüzlerce gazimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Allah bir daha bu asil millete böyle kara bir gece yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 23:31
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'da protestocular gözaltına alındı
    1. Rusya'da protestocular gözaltına alındı
    2. 15 Temmuz'da bankalar, hastaneler açık..
    3. Hakkari şehidi Ordu’da
    4. Giresun’daki kazada ölenlerin..
    5. Vali Baruş: İhanet karşısında eşsiz..
    6. Türkçe Olimpiyatları'nın ana sponsoru..
    7. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih..
    8. 15 Temmuz Londra'da anlatıldı
    9. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrupa..
    10. Şehit ve gazi aileleri 15 Temmuz..
    11. Başkan Tekin’in ’’15 Temmuz Demokrasi..
    12. İsveç’te paraşütçüleri taşıyan uçak..
    13. Cezayir'de eski bakan hakkında tutuklu..
    14. Başkent’e şehit ateşi düştü
    15. 3 araç birbirine girdi: 3 yaralı
    16. "AB ülkeleri nükleer anlaşmayı korumak..
    17. Senegal'de final sevinci
    18. FETÖ'nün karanlık yüzü Kosova'da..
    19. Doğanşehir’de motosiklet kazası: 1..
    20. Kerkük Türkmenlerinden KDP ve KYB'ye..
    21. ABD’de yargı skandalı!
    22. Başkan Soyer’den Kültürpark..
    23. İsveç’te paraşütçüleri taşıyan uçak..
    24. Manisa Spil Dağına düşen yıldırım..
    25. Haydarpaşa Garı’nın yüzeyine 15 Temmuz..
    26. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doğu..
    27. "15 Temmuz" anısına şalvar güreşi..
    28. "FETÖ'nün hastalıklı ideolojisini ve..
    29. "15 Temmuz, Türkiye'nin 2. Kurtuluş..
    30. İsviçre'de 15 Temmuz Demokrasi ve..
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!