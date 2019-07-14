Başkan Tekin’in ’’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’’ Mesajı

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ’’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’’ dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Pazaryeri Belediye Başkan Zekiye Tekin, “15 Temmuz’un, millet iradesinin cesaret ve ferasetle tecelli ettiği, tarihimize altın harflerle yazılmış büyük demokrasi mücadelesinin adı ve 251 demokrasi şehidi verdiğimiz örnek bir kahramanlık destanıdır” diye vurguladı. Başkan Tekin mesajında, “Darbelerden çok çeken ve bir daha böyle bir deneyimi yaşamak istemeyen milletimiz, büyük bir sağduyu ve kararlılıkla 15 Temmuz 2016’daki girişimi engelleyerek bayrağına, iradesine, demokrasisine ve hepsinden önemlisi geleceğine sahip çıkmıştır. Bu direniş milli kimliğimizin birlik duygumuzun en önemli göstergesidir. Bu tür anti demokratik girişimlere ve terör örgütü yapılanmalarına karşı daha güçlü ve kararlı olan Yüce milletimiz, vatan perverliğini dünyaya örnek olacak şekilde sergilemiştir. Yüce milletimiz bu azim ve kararlılığı ile milli birliğine, beraberliğine ve değerlerine özenle, dikkatle içten sahip çıkmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ün “ Egemenlik Kayıtsız şartsız milletindir “ sözü bu kalkışmada önemini göstermiştir. Bu girişim bizim temel hak ve özgürlüğümüzü, bizi biz yapan değerleri elimizden almayı amaçlayan bir girişimdi. Bayrağımıza, ezanımıza, devlet, kurumlarımıza, meclisimize ve dolayısıyla millet iradesine yapılan bu teşebbüse karşı halkımız kahramanca ülkesini savunmuş ve canı pahasına iradesine sahip çıkmıştır. Türk halkı onurlu duruşunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu vesileyle demokrasiye sahip çıkan, egemenliğini korumak için canını veren 251 şehidimizi ve yüzlerce gazimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Allah bir daha bu asil millete böyle kara bir gece yaşatmasın” ifadelerini kullandı.