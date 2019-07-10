Başkan Tekin, sergi açılışına katıldı Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Yalova’da gerçekleşen 16.

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Yalova’da gerçekleşen 16. Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali kapsamında ‘Tezhip Sergisi’ açılışını Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile gerçekleştirdi.



Yalova’da 8 Temmuzda başlayıp 14 Temmuz’a kadar sürecek olan 16. Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirilen ‘Tezhip Sergisi’ açılışında Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman birlikte kurdele kesti. Başkan Tekin, Yalova’daki ziyaretleri kapsamında 16. Yalova Uluslararası Kafkas Dans ve Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirilen ‘Tezhip Sergisi’ açılışında Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman birlikte kurdele kesmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yalova Valisi Muammer Erol’a ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’a teşekkür etti.

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