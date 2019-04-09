Başkan Tekin, Polis Teşkilatı’nın 174. yılını kutladı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Türk Polis Teşkilatı’nın 174. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tekin, yayımladığı mesajında, “Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu görevi yürüten güvenlik güçlerinden Polis Teşkilatımız; geniş bir yelpazede halkımızın huzur ve güvenlik içerisinde yaşaması için mesai kavramı gözetmeksizin özverili bir şekilde aralıksız olarak çalışmaktadır. Türk Polis Teşkilatı kurulduğu günden itibaren halkın can ve mal güvenliğinin yanı sıra kamu düzeninin sağlanması, huzur ve barış ortamının korunması amacıyla canla başla fedakârca çalışmış olup, halen bu görevini aynı bilinç ve anlayışla yürütmeye devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, ilçemiz Pazaryeri’nin aynı zamanda bir huzur ilçesi olmasında, mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini üstün gayret ve azimle yerine getiren tüm emniyet personelinin Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarken, şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet diler, gazi olanlarımıza da minnet ve şükranlarımı sunar, görevdeki polislerimize de başarılı çalışmalarının devamını dilerim” ifadelerine yer verdi.