Başkan Tekin muhtarlar ile buluştu

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe merkezinde görev yapan muhtarlar ile buluştu.

Belediye Başkanı Tekin yaklaşan Ramazan ayı nedeni ile Pazaryeri ilçesinde yardıma ihtiyacı olan yoksul ailelerin tespiti ve yaşlı ailelerin yemek ihtiyacını karşılamak için muhtarlardan bu kişilerin tespitini istedi. ’Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatmaya devam edeceğiz’ diyen Başkan Tekin, "Ramazan ayında da vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Çorbalarında bir nebze de katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Vatandaşlarımızın duasına talibiz. Tüm Pazaryeri halkımızın aileleriyle birlikte huzurlu bir Ramazan ayı geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.