Başkan Tekin kursiyerler ile kahvaltıda buluştu.

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ’Çömleğe Bir de Kadın Eli Değsin’ projesi kapsamında kurs gören öğrenciler ile birlikte kahvaltıda bir araya geldi.

Pazaryeri ilçesinde bu dönem ikincisi düzenlenen proje kapsamında çömlekçilik sanatını öğrenen kursiyer kadınlar, sabah kahvaltısında Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile buluştu. Kurs çalışmaları hakkında Başkan Tekin’e bilgiler veren kurs hocası ve çömlek ustası Ümit Çolak, kursiyer kadınların yaptığı ürünleri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e tanıttı. Başkan Tekin yaptığı açıklamada "Bu sabah çömlekçilik kursundaki hanım arkadaşlarımızla hazırlamış olduğu kahvaltıya katılarak onlarla hem kahvaltı yaptık hem sohbet ettik hem de çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Yapılan çömleklerden kadınlarımızın işine ne kadar azimli olduğunu gördük. Yapılan kurs sonunda onların usta bir çömlekçi olacaklarına şimdiden eminim. Kendilerine bu güzel kahvaltı için teşekkür ederim ve başarılar dilerim” ifadelerinde bulundu.