Başkan Tekin koltuğunu öğrenciye bıraktı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin ’Hayal Ediyorum Mesleğimi Yaşıyorum’ projesi kapsamında koltuğunu ortaokul öğrencisine devretti.

Öğrencilerin ilgi ve kabiliyetlerini geliştirmek, gerekli bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görebilme alışkanlığını kazandırmak amacıyla düzenlenen ‘Hayal Ediyorum Mesleğimi Yaşıyorum Projesi’ kapsamında Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, başkanlık koltuğunu bir günlüğüne Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulunun öğrencisi Feyza Kuyucu’ya bıraktı. Başkan Tekin yaptığı açıklamada, "Hayal Ediyorum Mesleğimi Yaşıyorum projesi kapsamında eğitim çalışmaların bir parçası olarak gençlere devleti, devletin işleyişini resmi kurumların iş ve işlemlerinin ne şekilde yürütüldüğünü göstermek ve öğretmek, özgüvenlerini ve kendilerine güvenme kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla başkanlık koltuğumuzu bir günlüğüne öğrencimiz Feyza Kuyucu’ya bıraktık. Kendisine derslerinde başarılar dilerim. Umarım ki ileride sevdiği mesleği yapmasını arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.