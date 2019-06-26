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Başkan Tekin: "İlçe tarihimize ışık tutacağız"

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe tarihinin aydınlatılması için çalışmalar yapılacağını belirtti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 00:31
Başkan Tekin: "İlçe tarihimize ışık tutacağız"

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe tarihinin aydınlatılması için çalışmalar yapılacağını belirtti.



Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Görevlileri Dr. Refik Arıkan, Mehmet Can Çetin, Murat Kuru ile görüşmeler yaparak Pazaryeri ilçe tarihinin araştırılması için çalışmalar yapılacağını ifade etti. Başkan Tekin, yaptığı açıklamada, “ Bugün Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim görevlileri ile görüşerek ilçemizin tarihini araştırmalarını istedik. Bildiğimiz ve bilmediğimiz ilçemizin köklü bir geçmişi ve tarihi var, bu bilgileri araştırıp bilmediğimiz tarihimizi aydınlatmak istedik. Pazaryeri ilçemizin tarihini aydınlatacak ve konu ile bizlere yardımcı olacak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Görevlileri Dr. Refik Arıkan, Mehmet Can Çetin, Murat Kuru’ya şimdiden teşekkür ederim” diyerek çalışmaların önümüzdeki hafta başlayacağı ifadesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 00:31
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