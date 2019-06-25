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Başkan Tekin, haftalık ilçe muhtarlar toplantısına katıldı

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, her hafta düzenledikleri ilçe muhtarları toplantısını bu hafta muhtarlar bürosunda gerçekleştirdi.

25 Haziran 2019 Salı 17:34
Başkan Tekin, haftalık ilçe muhtarlar toplantısına katıldı

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, her hafta düzenledikleri ilçe muhtarları toplantısını bu hafta muhtarlar bürosunda gerçekleştirdi.


Toplantıda muhtarlar, geçen hafta Pazaryeri Belediyesine iletmiş oldukları sorunların çözüldüğünü belirterek Başkan Tekin’e teşekkür ettiler. Başkan Tekin, yaptığı açıklamada, “Pazaryeri Belediyesinin her hafta yapmış olduğu ilçe mahalle toplantısını bu gün muhtarlar bürosunda gerçekleştirdik. Muhtarlarımız ile haftalık istişaremizi, hizmet için değerlendirme ve tespitlerimizi yaptık ilçemiz için yararlı bir toplantı oldu Allah birliğimi beraberliğimizi bozmasın” dedi

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:34
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