Başkan Tekin, “Bu yol artık bitmeli”

Erdek Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aydın Tekin, Erdek-Bandırma karayolunun ikinci bölümünün biran önce tamamlanması gerektiğini söyledi.

Erdek-Bandırma karayolunun 1,5 aydan beri tamamlanamaması şikayetlere sebep olduğunu belirten Erdek Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aydın Tekin, "Turizm sezonunun en yoğun günlerini yaşıyoruz. Buna rağmen Erdek-Bandırma karayolu tamamlanamadı. İkinci bölüm yapım çalışmaları da 2,5 aydır sürüyor. Bu sebeple Erdek ile Bandırma arasındaki trafik, eski Erdek yolundan gerçekleşiyor. Ancak bu yol çok dar. Tırlar ve ağır tonajlı kamyonlar da dahil olmak üzere tüm araçlar bu yolu kullanıyor. Yolun darlığı sebebiyle bu hatta sefer yapan araçlarımızın sık sık aynaları da kırılıyor. Yeni yoldaki yapım çalışmaları artık en geç Kurban Bayramı’na kadar tamamlanmalı. Bu yolda şimdiye kadar çok acı trafik kazası yaşanmaması şanstır” dedi.