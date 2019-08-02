Başkan Tekin belediye personeli ile kahvaltıda buluştu Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin Pazaryeri Belediyesi bünyesinde çalışan personel ile kahvaltı yaptı.

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin Pazaryeri Belediyesi bünyesinde çalışan personel ile kahvaltı yaptı.

Başkan Tekin, yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile Pazaryeri ilçesindeki hizmetlerin aksamaması için belediye çalışanları ile alınacak önlemler hakkında kahvaltıda personeli bilgilendirdi. Başkan Tekin, Pazaryeri Belediyesi personelinin özverili çalışmalarından memnun olduğunu dile getirirken, “Özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinizi kutlarım. Aldığımız önlemler doğrultusunda yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile vatandaşlarımız hizmet konusunda bir sıkıntı çekmeyecek. Güzel bir bayram geçirmesini dilerim hepinize teşekkür ederim” ifadesinde bulundu.

Pazaryeri Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen kahvaltı programını Pazaryeri Belediyesi bünyesinde çalışan bütün personel katıldı.

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