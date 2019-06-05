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Başkan Tekin belediye personeli ile bayramlaştı

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Belediye Meclis üyeleri ve belediye personeli ile bayramlaştı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 16:42
Başkan Tekin belediye personeli ile bayramlaştı

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Belediye Meclis üyeleri ve belediye personeli ile bayramlaştı.


Pazaryeri Belediye binasında düzenlenen bayramlaşma programına Belediye Meclis üyeleri ve belediye çalışanları katıldı. Meclis üyeleri ve personel ile tek tek bayramlaşan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Pazaryeri Belediye Başkanı olarak Meclis üyesi ve personelimiz ile bizler kocaman bir aileyiz. Bütün çalışma arkadaşlarımın ve ailelerinin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularım ile kutlar; sağlık mutluluk ve barış dolu günler dilerim" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 16:42
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