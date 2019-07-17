Başkan Tekin Ankara’da ziyaretlerde bulundu

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ankara’da bazı kurumları ziyaret ederek Pazaryeri Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi alışverişi yaptı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin Ankara ziyareti kapsamında Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’yı, Yaşar Tüzün’ü, Sağlık Bakan yardımcısı Halil Erdemir’i Yatırımcı ve Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Yıldıray Yoldar’ı ziyaret ederek Pazaryeri ilçesi ile ilgili görüşmeler yaptı. Başkan Tekin, yaptığı açıklamada, “Ankara’da ki temaslarımız kapsamında TBMM’de Milletvekilimiz Selim Yağcı’yı ve Yaşar Tüzün’ü ziyaret ettik. Kendileri ile Pazaryeri ilçemiz ile ilgili görüşmeler yaparak, milletvekillerimiz ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Yapılan görüşme ilçemiz için çok yararlı bir görüşme oldu. Kendilerine bizleri ağırladığı için teşekkür ederim” dedi.

Başkan Tekin, daha sonra Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir’i ve Yatırımcı ve Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Yıldıray Yoldar’ı ziyaret ederek Pazaryeri ilçesindeki çalışmaları hakkında bilgiler vererek fikir alışverişi gerçekleştirdi.