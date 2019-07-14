Başkan Taş’tan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, mahalle muhtarlarına bilgisayar desteğinde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.

Vatandaşlara daha iyi hizmet vermek adınabilgisayarların muhtarların elini güçlendireceğini ifade eden Başkan Abdulkadir Geylani Taş,“Başkanla her fırsatta muhtarlarımız bir araya geliyor. Mahallelerimizin, ilimizin sorunlarını kendisine ilettiğimiz gibi biz muhtarların da zaman zaman sorunlarını iletiyoruz. Muhtarlarımızın bilgisayar konusunda sıkıntı çektiklerini kendisine iletmiştik fazla zaman geçmeden mahalle muhtarlarımıza bilgisayarlar dağıtıldı. Değerli muhtar arkadaşlarımızın verilen bilgisayarları amacına uygun bir şekilde kullanmalarını, kıymetini bilmelerini ve verilen bilgisayarlarla vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermelerini arzu ediyoruz. Bilgisayar desteklerinden dolayı Adıyaman Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç’a şahsım, muhtarlarımız ve derneğimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.