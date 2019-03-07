0553 313 94 23

Başkan Taşlı, Regaip Kandilini kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, 3 aylar ve Regaip Kandilini kutladı.

07 Mart 2019 Perşembe 12:53
Başkan Taşlı, Regaip Kandilini kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, 3 aylar ve Regaip Kandilini kutladı.


Taşlı mesajında "Üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandiline bir kez daha ulaşmış olmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Yüce Allah’ın insanlara rahmet ve nimetlerini çokça ihsan ettiği bu dönemi iyi değerlendirmeliyiz. Mübarek üç aylardan ilki olan Recep ayı ile başlayıp, Şaban ayı ile devam eden ve Ramazan ayı ile taçlanan mukaddes günlerin başlangıcı olan Regaib Kandili; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin ülkemize, milletimize, esnafımıza ve Türk-İslam alemine bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:53
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atakum’da 5 yıllık gönül belediyeciliği
    1. Atakum’da 5 yıllık gönül belediyeciliği
    2. Ahmet Kural: “İddianamedeki sözleri..
    3. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    4. Aliağa ve çevresindeki antik kentler..
    5. Bursa’da 3’ü kadın 8 satıcı adliyeye..
    6. Bouteflika’nın adaylığını engelleme..
    7. Yalova'da "Yeni Türkiye'de Gençlik ve..
    8. TKDK’den 250 milyon euroluk hibe desteği
    9. AK Parti’li Gülaçar: Kapı tamam sıra..
    10. Alper Taban çarşı esnafıyla bir araya..
    11. Oğlu tarafından öldürülen kadın..
    12. Ahmet Kural hakkındaki iddialarla ilgi..
    13. Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, “Türk..
    14. Suudi kardeşler aylardır Hong Kong’ta..
    15. Bitigen’e yeni görev
    16. Aliağa’da, Çanakkale Şehitliklerini..
    17. Hak-İş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü..
    18. Atatürk Havalimanı'nda hareketli..
    19. Bakan Kurum: “Dönüştürülmesi gereken..
    20. Bitki özlerinden kimyasal madde..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti