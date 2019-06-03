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Başkan Taşlı Ramazan Bayramını kutladı

5.

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:22
Başkan Taşlı Ramazan Bayramını kutladı

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutladı.


Başkan Ertan Taşlı Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında “Rahmetiyle bizleri kucaklayan, şefkatiyle bizi bir araya toplayan 11 ayın sultanı Ramazan ayını geride bırakarak, sevinç, neşe ve kardeşlik duygularının dalga dalga yayıldığı Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramların anlamını ve değerini sadece bayram günlerinde değil, yaşamın her alanında ve tüm ilişkilerimizde hatırlamayı, herkesin sevdikleriyle birlikte huzur içinde bir bayram geçirmelerini diliyorum. Bayramın hemşerilerimize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesi diliyorum” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:22
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