Başkan Taşlı, “15 Temmuz yeniden doğuş olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır”

DÜZCE(İHA) – 5. Bölge Birlik Başkanı Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, “15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar karşısında birlik ve beraberliğimiz sayesinde, nelerin başarılabileceğini bütün dünya görmüş oldu” dedi.

Bakan Ertan Taşlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Taşlı masajında “Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde hain FETÖ/PDY, Milli irademize ve ülkemizin birlik ve beraberliğine karşı, hain bir darbe girişiminde bulunulmuştur. Bu hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve kararlı iradesi, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde ülkesine ve demokrasiye sahip çıkma azmi ile milli iradeye bağlı kalan kahraman askerlerimizin kararlılığı, emniyet güçlerimizin direnişi ve aziz milletimizin ölüme meydan okuyan duruşu sayesinde engellenmiştir. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar karşısında birlik ve beraberliğimiz sayesinde, nelerin başarılabileceğini bütün dünya görmüş oldu. 15 Temmuz da Türkiye Cumhuriyetinde yeni bir destan, yeniden doğuş olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. Ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleden geri dönmeyeceğiz. Bu Aziz Millet Demokrasi ve Milli İradeye her daim sahip çıkacaktır. Bu yüzden ülkenin geleceğinden umutluyuz. Türkiye Cumhuriyeti’nde sevgi, barış ve huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; vatan uğrunda canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Canı pahasına ülkesine sahip çıkan milletimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerinde bulundu.