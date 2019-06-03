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Başkan Taşdelen vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yayımladığı mesajla vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:30
Başkan Taşdelen vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yayımladığı mesajla vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.


Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, yayımladığı bayram mesajında, “İnsanımız arasında hiçbir ayrım yapmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden Ramazan’ın anlam ve önemine uygun bir ayı geride bıraktık. Ramazan kardeşliği paylaşmaktır, Ramazan sofraları paylaşmaktır, bereketi paylaşmaktır. Biz de bu duygularla 2014 yılından bu yana kurduğumuz iftar çadırlarımızı bu Ramazan’da da kurarak yaklaşık 150 bin yurttaşımızla soframızı paylaştık. Ramazan Bayramımızı da aynı duygularla hep birlikte kutluyoruz. Bayramlar beraber olmaya, kucaklaşmaya, barışmaya ve birliğe daima vesile olmuştur. Bayramlar aynı zamanda toplumumuzun manevi zenginlikleridir. Yardımlaşma, dayanışma, eşitlik ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı günlerdir. Tüm yurttaşlarımızın ibadetini özgürce yerine getirdiği bu toprakları bize vatan yapan Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm kahramanlarımızı saygı, şükran ve minnetle anıyorum. Ülkemizin ve halkımızın birlik, bütünlüğünün sonsuza kadar sürmesini temenni ediyor, Ramazan Bayramı’nın ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa barış getirmesini diliyorum. Birlikteliğimizi güçlendirecek ve geleceğe umutla yürüyeceğimiz inancıyla halkımızın bayramını en içten duygularımla kutluyor, sağlık, huzur, esenlik diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:30
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