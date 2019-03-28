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Başkan Taşdelen sivil toplum temsilcileriyle buluştu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahanlılarla buluşarak yeni dönem projelerini anlattı.

28 Mart 2019 Perşembe 13:06
Başkan Taşdelen sivil toplum temsilcileriyle buluştu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahanlılarla buluşarak yeni dönem projelerini anlattı.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sivil toplum örgütleri temsilcileriyle görüşmelerine devam ediyor. Gümüşhane Dernekleri Federasyonu ve Ardahan Dereyolu Edegül Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneklerini ziyaret eden Taşdelen, sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışmanın kendilerine başarı getirdiğini, yeni dönemde çok daha güçlü projelere birlikte imza atacaklarını söyledi. Taşdelen, Bayburt’tan dernek temsilcileri ve Karadeniz Dernekleri Federasyonundan da katılımcıların yer aldığı Gümüşhane Dernekleri Federasyonunu (GÜDEF) ziyaretinde önümüzdeki 5 yıl için hazırlanan projelerini anlattı. Taşdelen, sivil toplumun kent yönetimine katılımını esas alarak yaptıkları çalışmalar sonucu başarıyı yakaladıklarını ifade etti.


Taşdelen’in ayrımsız hizmet anlayışının herkese örnek olması gerektiğini belirten temsilciler, Çankaya’da da, Ankara’da da başarılı bir 5 yıl geçireceklerine inandıklarını dile getirdiler.


Ziyaret ettiği Ardahan Dereyolu Edegül Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Dikmen’de bulunan merkezinde de coşkuyla karşılanan Taşdelen, Ankara’da kent için, halk için hizmet üretmenin zamanının geldiğini belirterek, sosyal demokrat belediyecilik anlayışının tüm Türkiye’de özlenen bir model olduğunu anlattı. İnsana saygılı kent için ürettikleri belediye hizmetlerini anlatan Taşdelen, yeni dönemde 5 bin haneye Çankaya Halk Kart, Çankaya’nın Filizleri ile 3 bin öğrenciye burs, 75 bin kişiye kültür gezisinin yanı sıra dezavantajlı kesimlere yönelik Engelli Sosyal Merkezi ile Adak ve Aşevi’ni hizmete açacaklarını ifade etti. Taşdelen, yeni dönemde Atatürk Kültür Merkezi’nin yanı sıra Kurtuluş Savaşı Müzesi, 750 dönümlük arazi üzerinde yeni Atatürk Orman Çiftliği kuracaklarını ve 8 Çankaya Evi, 5 Baharevi, 4 kreşi daha hizmete kazandıracaklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:06
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