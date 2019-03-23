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Başkan Taşdelen gençlerle buluştu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara’daki çeşitli üniversitelerde eğitimlerini sürdüren öğrencilerle Oscarlı film Green Book’un (Yeşil Rehber) gösterimi öncesi buluşup sohbet etti.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:24
Başkan Taşdelen gençlerle buluştu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara’daki çeşitli üniversitelerde eğitimlerini sürdüren öğrencilerle Oscarlı film Green Book’un (Yeşil Rehber) gösterimi öncesi buluşup sohbet etti.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara’da çeşitli üniversitelerde okuyan gençlerle film öncesi buluşup sohbet etti. Taşdelen’in Büyülü Fener Sineması’ndaki davetine katılan ODTÜ, Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesinde okuyan yüzlerce genç, bu yılın Oscar’ını kazanan Green Book (Yeşil Rehber) filminin gösterimi öncesi siyasetten ekonomiye, spordan kültüre birçok konuda Taşdelen’le sohbet etti. CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım’ın da katıldığı buluşmada gençler, Oscarlı filmi izlemelerine vesile olan Başkan Taşdelen’e teşekkür ettiler.



Gençlere Gençlik Merkezi müjdesi


Üniversitede okuyan gençlerin evine de konuk olan Başkan Taşdelen, önümüzdeki dönemde gençlerin büyük ihtiyacını karşılayacak olan Ümit Gençlik Merkezini gençlerin hizmetine sunacaklarının müjdesini verdi. Taşdelen, merkezin gençlerin kolayca ulaşabilecekleri Maltepe’de bulunacağını ve 22 bin 600 metrekare alan üzerinde hizmet vereceğini söyledi. Gençlerin en büyük sıkıntısının kütüphane ihtiyacı olduğunu söylemeleri üzerine gençlik merkezindeki kütüphanenin Ankara’nın en büyük kütüphanesi olacağını ve 24 saat açık kalacağını belirten Taşdelen, merkezde ayrıca sinema, tiyatro salonu, kafe ve çeşitli atölyelerin de bulunacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:24
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