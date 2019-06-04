Başkan Taşçı personelle bayramlaştı
Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı Belediye meclis üyeleri, kadın kolları ve personelle bayramlaştı.04 Haziran 2019 Salı 16:49
Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı Belediye meclis üyeleri, kadın kolları ve personelle bayramlaştı.
Belediye Başkanlığı makamında tebrikleri kabul eden Necmettin Taşçı Bayramlar, “İnsanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir” dedi.
Başkan Taşçı, hem bayramlaştı hem projelerden bahsetti.
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