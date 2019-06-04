Başkan Taşçı personelle bayramlaştı Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı Belediye meclis üyeleri, kadın kolları ve personelle bayramlaştı.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı Belediye meclis üyeleri, kadın kolları ve personelle bayramlaştı.

Belediye Başkanlığı makamında tebrikleri kabul eden Necmettin Taşçı Bayramlar, “İnsanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir” dedi.

Başkan Taşçı, hem bayramlaştı hem projelerden bahsetti.

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