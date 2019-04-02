Başkan Tarhan’dan örnek kampanya

Resmi olmayan sonuçlara göre Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Neşet Tarhan, kendisine kutlama çiçeği gönderilmesi yerine öğrenci okutulmasını istedi.

Tekrar seçilmesi nedeniyle kendisini kutlayan, ziyaret eden herkese teşekkür eden Başkan Tarhan, “Halkımız tarafından seviliyor olmak, gurur verici. Çok sayıda vatandaşımızdan kutlama çiçeği alıyoruz. İstiyoruz ki bu gösterilen ilgiyi örnek bir kampanyaya dönüştürelim, iyiliksever Mezitlililerle birlikte hayırlı bir işe imza atalım. Tüm vatandaşlarımızı çiçek göndermek yerine Mezitli’nin Filizleri projemize destek vermeye davet ediyorum” dedi.

Yaklaşık 5 yıldır devam eden Mezitli’nin Filizleri projesi ile çeşitli iş yerleri, siteler ve sivil toplum kuruluşlarının onlarca çocuğa okuma yardımında bulunduğuna dikkat çeken Tarhan, “Mezitli halkının hayırsever olduğunu çok iyi biliyorum. Mezitli’nin Filizleri Projemizi de ilçe halkı benimsedi. Öğrencilerimizi geleceğe güvenle taşımak için başlattığımız çeşitli çalışmalarımızda Mezitli halkı her zaman destekçimiz oldu. Gönüllüler tarafından başlatılan çalışmalarımızda birçok öğrencimiz burs alıyor. Vatandaşlar kendi aralarında örgütlenerek projemize destek sağlıyor, öğrenci okutmak için belediyemize başvuruda bulunuyor. Halkımızın bu hassasiyetini karşılıksız bırakmamak için ziyaret ediyor, teşekkür tabelası asıyoruz. Binlerce öğrencimize burs vermek için daha fazla destekçimizin olmasını istiyorum. Bu duyarlılığı göstererek, öğrencilerimizin okumasına fırsat sağlayan site sakinlerine, Mezitli gönüllülerine, esnaf ve STK’lara gönülden teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.

Tarhan, vatandaşların proje hakkında 0324 358 49 49 numaralı telefonu arayarak ayrıntılı bilgi alabilecekleri bilgisini verdi.