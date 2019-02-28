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Başkan Tarhan’dan, ‘çöpler toplanmıyor’ iddialarına yanıt

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bazı art niyetli kişilerin, çöp konteynerleri dışına gelişigüzel çöp atarak, görüntülerini sosyal medyadan paylaştıklarını öne sürdü.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:37
Başkan Tarhan’dan, ‘çöpler toplanmıyor’ iddialarına yanıt

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bazı art niyetli kişilerin, çöp konteynerleri dışına gelişigüzel çöp atarak, görüntülerini sosyal medyadan paylaştıklarını öne sürdü. Tarhan, vatandaşlardan çöplerini konteynerlere atarak, daha temiz bir Mezitli için destek olmalarını istedi.


Başkan Tarhan, son günlerde sosyal medyada ‘çöpler toplanmıyor’ şeklinde yapılan paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. Kentin temizliğinde belediyelerin temizlik ekiplerinden çok vatandaşların tavırlarının önemli olduğunu belirten Tarhan, belediye ne kadar çalışırsa çalışsın, vatandaşın düzensiz çöp atmasının önüne geçilemeyeceğine dikkat çekti. Tarhan, “Daha temiz bir çevrede yaşamak isteyen vatandaşlarımız çevrelerini düzenli tutmak zorundadır. Ancak vatandaşımız destek olursa daha temiz bir Mezitli oluşturabiliriz. Temizlik işlerinde görevli olan arkadaşlarımız, en büyük mesaisini çöp konteynerleri yerine gelişigüzel yerlere atılan atıklar için harcamaktadır. Konteynerlerin temizlenmesi sadece birkaç dakika sürerken, çevresine gelişigüzel atılan çöplerin temizliği onlarca dakika almaktadır” dedi.


Gelişigüzel atılan çöplerin yanında bir takım art niyetli kişiler tarafından gelişigüzel çöp atılarak, bunun görüntülerini sosyal medyadan paylaştıklarını söyleyen Tarhan, “Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte belediyemizi yetersiz göstermek isteyen bazı kişi ya da gruplar, çöp konteynerlerini tahrip ederek ya da çöpleri gelişigüzel atarak sosyal medyadan paylaşmaya başladıklarını özellikle görmeye başladık. Elbette böylesi art niyetli hareketler karşısında hiçbir belediye yeterli gelemeyecektir” diye konuştu.


Mezitli Belediyesi’nin konteynerlerin oluşturduğu kötü kokuları ve görüntüleri engellemek için yer altında depolama sistemine geçen ilk belediyelerden birisi olduğunu vurgulayan Tarhan, “Hem görsel açıdan hem de insan sağlığı açısından önemli bir çalışmaya imza attık. Mutlu kent Mezitli’de, sokaklarımızın caddelerimizin daha temiz olabilmesi için gayret gösteriyoruz. Öncelikle pilot olarak 4 noktada hayata geçirdiğimiz yeraltı çöp konteynerlerinin başarı kazanmasının ardından 31 farklı pilot noktada çöp konteynerlerini yeraltına aldık. Uygulama ile 120 metreküplük bir çöp dağı yer altında tutulurken, personel, zaman ve maliyet yönünden önemli bir fayda sağladık. Daha temiz bir Mezitli için attığımız bu tür adımlarla Mezitli’yi çağdaş, modern görümüyle herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir kent haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.


Tarhan, Mezitlililerden çevrelerinde oluşan olumsuzlukları Mezitli Belediyesi’ne bildirmelerini isteyerek, “Daha temiz bir Mezitli için birlikte mücadele edelim” çağrısında bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:37
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