0553 313 94 23

Başkan Tarhan, vatandaşlarla sabah yürüyüşü yaptı

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan ile birlikte vatandaşlarla sabah yürüyüşüne katıldı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:18
Başkan Tarhan, vatandaşlarla sabah yürüyüşü yaptı

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan ile birlikte vatandaşlarla sabah yürüyüşüne katıldı. Her hafta sonu bu yürüyüş etkinliğini gerçekleştireceklerini söyleyen Başkan Tarhan, sağlıklı bir yaşam için herkesi spor yapmaya davet etti.


Mezitli Belediye Başkanı Tarhan’ın geleneksel hale getirdiği sabah sporu ilçe halkını bir araya getirdi. Mezitli sahilinin başlangıç noktası olan Alden Sitesi’nin önünden başlayan yürüyüş, sahil boyunca Sütunlu Caddeye kadar devam etti. Kadınların yoğun katılım gösterdiği yürüyüş, havanında güzel olması nedeniyle büyük ilgi topladı. Yürüyüşe eşi Sembol Tarhan’la birlikte katılan ve yürüyüşteki vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tarhan, vatandaşların spora teşvik edilmesi amacıyla her hafta sonu bu yürüyüş etkinliğini gerçekleştireceklerini belirterek, sağlıklı bir yaşam için herkesi spor yapmaya davet etti.


Vatandaşlarla buluşarak Türkiye’nin en güzel sahili boyunca sağlık için yürüyüş gerçekleştirdiklerini dile getiren Tarhan, “Yürüyüşü sonlandırdığımız yer yine Türkiye’nin en güzel noktalarından birisi olan 3 bin yıllık tarihiyle Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi. Burası Mersin’in hatta Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olacak. Tarihin üzerinde dururken 10 metre yanımızda narenciye bahçesi, 50 metre önümüzde denizle eşsiz bir manzaraya sahip bir yer” dedi.


Havaların ısınmasıyla birlikte parkların vatandaşlar tarafından daha çok kullanılmaya başladığını ifade eden Tarhan, “Mezitli’de kim nasıl bir faaliyet yapmak istiyorsa çalışmamızı ona göre düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın güzel havadan yararlanırken aynı zamanda sağlık için spor yapabilmesini de düşünerek, Mezitli genelindeki tüm parkların bakımlarını gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın spor yapması için tüm parklara fitness aletleri yerleştiriyoruz. Amacımız vatandaşımızı spor yapmaya teşvik etmek. Bizler de vatandaşlarımızla birlikte sporumuzu yapıyoruz. Sabah erken saatlerde başladığımız yürüyüşümüz her hafta devam edecek. Halkımızla kucaklaşacağız” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel haber) "Ateş Karıncaları" yürekleri ısıttı
    1. (Özel haber) "Ateş Karıncaları"..
    2. THK’nın 94’üncü yıl dönümü kutlandı
    3. Türkiye’de 459 mavi bayraklı plaj
    4. Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği..
    5. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde..
    6. Başkan Yaman, Genel Müdür Yardımcısı..
    7. Ozan Arif'in cenazesinde tepki çeken..
    8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan SP..
    9. Ortahisar Belediye Başkanı Genç:..
    10. Yunus Çekiç’e ‘Yılın En Başarılı..
    11. AFAD’dan trafik kazası tatbikatı
    12. Ankara’nın Kuşçağız Mahallesi’nde..
    13. IKBY İran’a petrol ihracatını durdurdu
    14. Bilecik Devlet Hastanesi’nin yüzde..
    15. 87 yaşında kolon kanserini yendi
    16. Büyüközer’den siyasilere: Farkında..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle..
    18. Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu
    19. "Hakkari'ye yaklaşık 12 milyar liralık..
    20. Trabzonspor evinde Alanyaspor’u..
    21. Karaman’da motosikletin çarptığı yaya..
    22. Üreticiye 1,5 milyar liralık hibe paketi
    23. Gümrüklerde İslami hassasiyetli..
    24. İYİ Parti'de CHP krizi! Tamamı istifa..
    25. Fatih Erbakan konuşurken,..
    26. "Sınav sistemimizi düzenleyemezsek,..
    27. 100. Yıl Söyleşileri’nin 12’ncisi..
    28. MHP’den Başkan Çetinbaş’a nezaket..
    29. Doğal ve helal kozmetik deyince akla..
    30. Büyük yenilik! Türkiye'de birinci,..
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü