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Başkan Tarhan, personeliyle bayramlaştı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, tüm personelini makamında ağırlayarak Ramazan Bayramlarını kutladı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:42
Başkan Tarhan, personeliyle bayramlaştı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, tüm personelini makamında ağırlayarak Ramazan Bayramlarını kutladı.


Belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının da katıldığı bayramlaşmada, personelinin tek tek ellerini sıkan Başkan Tarhan, çikolata ve kolonya da ikram ederek, özverili çalışmaları dolayısıyla personeline teşekkür etti.


Bayramlaşma sonrasında bir açıklama yapan Tarhan, 31 Mayıs 2019 Cuma gününden itibaren bayram tatilinin başlaması nedeniyle erken kutlama yaptıklarını söyledi. Çalışanların aileleriyle mutlu bir bayram geçirmelerini dilediklerini ifade eden Tarhan, “Tatil olması nedeni ile bugün işçilerimizle bayramlaştık. Başta bayram süresince nöbetçi olarak görev yapacak personelimiz olmak üzere tüm çalışanlarımın güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum” dedi.


Tüm vatandaşların bayramını da kutlayan Tarhan, “Biz vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir bayram geçirebilmeleri adına tüm tedbirlerimizi aldık. Personelimiz olası durumlarda yardımcı olabilmek adına bayram boyunca sahada görevlerine devam edecekler. Tüm vatandaşlarımıza, huzur, mutluluk ve gönenç dolu bayramlar dilerim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:42
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