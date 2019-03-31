Başkan Tarhan oyunu kullandı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı ve Adayı Neşet Tarhan, yerel seçimlerde oyunu kullandı.

Oyunu kullanmak için sabah saatlerinde Kuyuluk Çankaya Mahallesinde bulunan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’ne eşi Sembol Tarhan ile gelen Başkan Tarhan, oy kullanan vatandaşlarla sohbet etti. 1101 numaralı sandıkta oyunu kullanan Tarhan, diğer sandıkları da dolaşarak seçim görevlilerine kolaylıklar diledi. Oylarının hayırlı olmasını dileyen Tarhan, vatandaşların oylarını rahatça kullanabilmeleri için gereken tedbirleri aldıklarını söyledi. Özellikle engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlar için başta araç temini olmak üzere çeşitli kolaylıklar sağladıklarını ifade eden Tarhan, “Dileğimiz tüm vatandaşlarımızın, demokrasi içerisinde aydınlık bir Türkiye için oylarını kullanabilmeleridir. Mezitli bu konuda özel bir ilçe. Mezitli’de yaşayan herkes demokrasiye inanmış, özgürlüklerine sahip çıkan, çağdaş insanlar. Hiçbir sıkıntılı durum yaşanmadan oyların kullanılacağından kaygım yok. Biz de belediye olarak, gerek oy kullanan vatandaşlar için gerekse seçimde görevli arkadaşlarımız için gereken tedbirleri alarak, belirli kolaylıklar sağladık. Oy kullanacağı sandıklara ulaşmakta zorluk çeken, yeterli imkanı bulunmayan, engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlar için araç temini gerçekleştirdik. Vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için oy kullanılacak okullarda önlemler aldık. Sandık görevlileri için de su, yiyecek gibi destek malzemelerini temin ettik” dedi.

Sandık güvenliği açısından bir kaygısı olmadığını ifade eden Tarhan, halkın sandığına sahip çıkacağına, son ana kadar oyunun peşini bırakmayacağına inandığını söyledi.

Kullanılan oyların tüm Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Tarhan, “Sonuç ne olursa olsun halkın iradesi esas olacağı için her zaman olduğu gibi saygıyla karşılayacağız. Halkımızın kararına saygı duymak durumundayız. Her zaman en doğru olana karar vermiştir diyeceğiz. Ben 5 yılda yaptıklarımızı sağlıklı bir şekilde halkımıza anlattığımıza inanıyorum. Sağlıklı bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Kısa sürede sonuçları alacağımızı düşünüyorum. Seçim süreci boyunca tüm siyasi partilere ve aday arkadaşlara teşekkür ediyorum. Mezitli’ye yakışır biçimde sağlıklı bir seçim süreci yaşadık. Olgunluk içerisinde seçim geçirdik. Bugün de hiçbir olumsuz olay yaşanmadan seçimi tamamlayacağız. Yağmurlu bir havada vatandaşlarımızı takdire şayan bir biçimde oy kullanma hakkını kullanmaya özen gösteriyor" diye konuştu.